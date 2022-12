La lista de libros infantiles: para leer juntos

El escritor británico Roald Dahl es recordado por historias como Charlie y la fábrica de chocolates, Matilda o El superzorro. La editorial Alfaguara suma un libro más al recuerdo: No crezcas nunca, libro álbum publicado con las ilustraciones originales de Quentin Blake, amigo y colaborador frecuente del escritor británico. Dahl se dirige en este libro a los niños inquietos y traviesos con una serie de advertencias para que puedan crecer sin miedo, para que lleguen a ser adultos sin dejar atrás la curiosidad, las travesuras y el juego característicos de la niñez; describe el tiempo de la infancia con un texto en rima y con situaciones cómicas a las que no suelen estar expuestos los niños que, según el escritor, son “más buenos que el pan”, pero sí quienes se atreven a ser tercos y aventureros: “Pero ¿por qué los adultos se vuelven tan locos cuando solo nos estamos divirtiendo un poco? ¿Es que se han olvidado de lo maravilloso que es hacer un ungüento asqueroso y pegajoso? Añadiendo un poco de esto y una pizca de aquello, para crear… un viscoso moco verde espectacular”. En este libro, que también podría llamarse “guía para llegar a ser adulto sin crecer en el intento”, Dahl crea una secuencia narrativa que, si bien es ideal para niños pequeños que se están iniciando en la lectura, permite a jóvenes y adultos compartir la experiencia de recordar y entender quiénes son esos adultos que se han atrevido a ignorar el “¡Prohibido el paso!”. ¿Por qué no romper algunas reglas en nuestra vida como si aún fuéramos esos niños de No crezcas nunca? Dahl nos recuerda que no está mal ser un niño pequeño y curioso y que podemos crecer sin dejar de ser niños nunca o, como él mismo decía: “¡No crezcas nunca hacia arriba! ¡Siempre hacia abajo!”.