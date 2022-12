La lista de no ficción: historia, ensayo, periodismo, análisis y biografías

La crisis planetaria ha instalado a la naturaleza como el tema filosófico de nuestro siglo. Existe un llamado a la acción, pero aún no decidimos desde qué orilla lanzarnos. Para Stephen L. Talbott es un asunto inaplazable, por eso dedica su ensayo a recorrer ciertas ideas que rondan en la discusión, hasta llegar a una propuesta de cómo debería suceder lo que él llama “la conversación ecológica”: un intento de comprensión de lo natural que nos permita responsabilizarnos de nuestra incidencia y nos habilite a intervenir desde el conocimiento que logremos construir. Se esté o no de acuerdo, cada argumento de Talbott aclara los matices de un problema que hace mucho nos reclama una nueva sensibilidad, una nueva inteligencia. Dicen los editores de Animal Extinto que “todo libro es una esperanza”: este, la de aterrizar a un contexto local la tarea de arriesgar soluciones.

No he leído nada más vital que este libro sobre la muerte. Es un diálogo profundo y sencillo a la vez. Es la historia de una conversación que nunca se acaba, se mete en todos lados, con quien sea que uno se encuentre. Las palabras se mueven en medio de una cotidianidad que se siente como una aventura. El tiempo narrativo –y el real– da saltos entre millones de años y un sorbo de kombucha o entre los tres años de un ratón y los noventa de un elefante, conectados por el mismo número de latidos del corazón. Me di cuenta de lo obvio que debería saber y no sabía, y me alegró disminuir el tamaño de mi ignorancia, aunque solo yo lo note.