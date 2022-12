La lista de novela gráfica: cuatro títulos narrados desde Colombia

En cinco lugares oníricos que evocan los cuadros de El Bosco y las ilustraciones de Lynda Barry o de Malcom Livingstone, una voz medrosa va narrando e hilando los pensamientos y las acciones de personajes quiméricos como el profeta Bacco de Tijuana, que pasea teorizando si es o no un infiltrado; el bollito derretido sin sombra que come helado en la playa; el mono de peluche que va en búsqueda de comida y se encuentra un reloj o la señora Li, que vive (o huye) en el estereotipo asiático entre dragones y chucherías. Por último está Ed Álvaro, un hombre promedio que vive en una ciudad con la burocracia y la violencia promedio. Los gatos son testigos silenciosos de esta cosmovisión surrealista que lleva el letargo de lo cotidiano a escenas entre cómicas, privadas e íntimas, pero no ajenas. El libro nos presenta seres peludos, casi líquidos y dionisíacos, cubiertos con apenas una tanga o una espada, que buscan objetos o palabras en misceláneas, palacetes y bosques. Este pequeño jardín de las delicias da aquella sensación de creer que entendemos lo que vemos, nos propone indagar, en el fondo de nuestra mente, una respuesta a una pregunta que en apariencia no fue dicha. Estas páginas son un puente para hablar del cuerpo (o de los cuerpos) y de su reflejo en la sociedad. Al final no todo debe tener algún sentido: es solo ir a pasear por la ciudad sin ver a través de las limitaciones terrenales y salir a comprar algo de comida china, esa es la conclusión.