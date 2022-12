La lista de poesía: voces consolidadas y nuevas voces

El universo lésbico de Redonda y radical replantea a la mujer desde la fealdad, la sexualidad y la transgresión jerárquica de su rol. Tatiana de la Tierra habla “con las lenguas sueltas” mientras desdibuja a la mujer para reconstruirla desde la masculinidad, la lujuria y el carácter esencial que une al cuerpo con lo terrenal. La obra es una oda a lo imperfecto, performatiza el lenguaje y lo convierte en una expresión queer. Inglés, español y espanglish dialogan en una antología que no se traduce a sí misma, sino que busca el enriquecimiento interlingüístico. La autora juega con el sonido, crea sensaciones y regala una experiencia que trasciende la lectura proponiendo una nueva visión de la estética queer. La lengua es placer y arma enunciativa en una obra hecha para ser leída en voz alta y pionera en su género entre poetas colombianos.

Santiago Rodas sabe que la ubicuidad del misterio hace parte de la cotidianidad de los latinoamericanos. Algo que no se explica, solo sucede como suceden los pequeños milagros diarios que alimentan nuestra identidad, tan mágica como telúrica. ¿Cómo explicar al mundo que a la orilla de un río intercambiemos secretos por poemas? ¿O la familiaridad que tenemos con el diablo, las brujas y los fantasmas? ¿Dónde acaba la realidad y dónde la ficción? Érase una vez un poeta –y dos y tres y todos–: con su lenguaje cautivante, desbordado de gracia y humor, Rodas nos muestra que el poeta no es el que escribe los poemas, sino el que mira el fenómeno poético y lo vive como parte de su realidad natural, espontánea. El campesino, el vago, el estudiante, el oficinista o el lector mismo es el poeta cuando lo inaudito es su pan cotidiano y tal vez se ha inventado un lenguaje único (el de la poesía) para relacionarse con lo terrible y lo maravilloso, y contarlo como se cuentan las historias de las que estamos hechos.

A partir de ese momento transcurrieron más de dos décadas de complicidades afectivas y literarias, viajes, libros y la consolidación de una familia. El 27 de noviembre de 2021, un cáncer le arrebató a Luis el amor total y a los lectores en español a una de sus más importantes escritoras. El día del entierro de Almudena, en el Cementerio Civil de Madrid, Luis depositó en su tumba el libro Completamente viernes. Aquel poemario estableció, en su momento, correspondencia con la segunda novela de Almudena, Te llamaré viernes, y era un poderoso símbolo de presagio de eternidad compartida. Mientras tanto en las redes sociales se hacía viral el poema La ausencia es una forma de invierno, cuyos versos finales dicen: “Así duele una noche, / con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, / con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida / si tengo que aprender a recordarte”.