Los secretos del río

“En Lloró, el río es todo… A mí me criaron mis abuelos paternos y yo tengo muchas historias que contar. Cuando tengo tiempo libre me siento a hablar con los mayores en las comunidades y siempre les pido permiso para escribir. Ahí las estoy pasando al computador. Todas las anécdotas, cómo se vivía antes en el territorio, cuál es la tristeza que les genera que ya no quede nada. A veces es triste, pero a veces reconforta”, agrega.