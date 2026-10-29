MARCA PERSONAL Y LIDERAZGO VISIBLE
Estas mujeres han puesto el propósito en el centro de sus empresas y han hecho del liderazgo una forma de generar valor que trasciende los resultados del negocio. Desde sus diferentes posiciones y trayectorias, impulsan transformaciones que se expresan en la generación de valor social, la capacidad de sobreponerse a los desafíos, la mentoría y la apertura de oportunidades para otras mujeres.
Su liderazgo también se hace visible en la manera en que inspiran, comparten conocimiento y crean comunidades capaces de crecer a partir de las experiencias individuales. Son mujeres que entienden que dirigir una organización implica tomar decisiones, construir futuro y reconocer que el éxito empresarial también puede medirse por las huellas que deja en las personas y en la sociedad.
Para estas empresarias, su marca personal ha sido un activo clave en la construcción y el crecimiento de sus negocios. Con trayectorias que las han convertido en referentes en campos tan diversos como las finanzas, el liderazgo, el emprendimiento, la moda, la representación de artistas y la comunicación estratégica, han logrado conectar su experiencia y conocimiento con una identidad propia, capaz de abrir oportunidades y fortalecer sus proyectos empresariales.
En Colombia, el compromiso social es una pieza clave para construir desarrollo y ampliar las oportunidades de bienestar. Desde distintos frentes, estas empresarias impulsan iniciativas que transforman vidas, abren caminos y contribuyen a que más personas puedan hacer realidad sus proyectos, acceder a mejores oportunidades y construir un futuro con mayor autonomía y dignidad.
Guiadas por sus convicciones y sus sueños, estas líderes han encontrado la manera de superar obstáculos y llevar sus proyectos más lejos. Sus trayectorias hablan de perseverancia, aprendizaje y capacidad para sobreponerse a las dificultades. En todas, la resiliencia emerge como un rasgo común: una fortaleza personal que han convertido en motor para construir empresas, generar oportunidades y aportar valor a la sociedad.
La mentoría puede marcar una diferencia en el desarrollo profesional de las mujeres. Según el STEM Women Annual Report Colombia (SWAR), aquellas que cuentan con mentores tienen un 28 % más de probabilidades de alcanzar cargos de liderazgo. Con su experiencia y conocimiento, las mentoras orientan, acompañan e impulsan a las profesionales de hoy y a las generaciones que vienen. A este aporte se suma el de las consultoras, cuya participación crece en áreas como marketing, recursos humanos, sostenibilidad, cumplimiento y asuntos legales. Desde estos campos, contribuyen a orientar las decisiones de empresas e instituciones y a definir estrategias para enfrentar sus desafíos.