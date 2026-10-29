MARCA PERSONAL Y LIDERAZGO VISIBLE

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Para agregar o quitar tarjetas, // agregar o quitar objetos de este arreglo. El orden aquí es // el orden en pantalla. // url: enlace al que va al hacer clic // titulo: título de la tarjeta // chapo: descripción corta (se recorta según LIMITE_CHAPO) // imagen: URL de la foto // ============================================================ var ARTICULOS = [ { url: "https://www.semana.com/mujeres/circulo-de-mujeres/articulo/forjar-una-marca-personal-humanizar-el-liderazgo-en-la-era-digital/202647/", titulo: "Forjar una marca personal: humanizar el liderazgo en la era digital", chapo: "La sociedad transitó de la era funcional del qué hace una persona a la era diferencial del cómo lo hace. Tras la pandemia, esa lógica dio paso a una tercera era: la del propósito y la marca personal, en la cual los canales digitales amplifican el alcance. Estas siete mujeres han desarrollado sus empresas de la mano de su marca personal, uno de los grandes activos del mundo contemporáneo.", imagen: "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/circulo_mujeres/lado_b_inspiran/img1.jpg" } ]; // Texto del badge junto al ícono var BADGE_TEXTO = "Círculo de mujeres"; // Límite de caracteres del chapo. Si lo supera, se corta en la // última palabra completa y se agrega "..." var LIMITE_CHAPO = 180; function recortarChapo(texto) { texto = (texto || "").trim(); if (texto.length <= LIMITE_CHAPO) return texto; var corte = texto.slice(0, LIMITE_CHAPO); var ultimoEspacio = corte.lastIndexOf(" "); if (ultimoEspacio > LIMITE_CHAPO * 0.6) { corte = corte.slice(0, ultimoEspacio); } corte = corte.replace(/[\s,.;:\-–—]+$/, ""); return corte + "..."; } // Ícono: Círculo de mujeres (SVG propio) var badgeSVG = "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 192.72 256.56\">" + "<path d=\"M119.7,248.62c3.49.74,4.08,6.92-.99,7.51H10.18c-4.89-.29-9.19-4.42-9.73-9.26,1.05-20.1-1.39-41.59-.02-61.52.82-11.91,7.4-22.72,17.26-29.24,17.73-8.06,36.3-14.38,54.42-21.58l.77-.72c.08-1.16.44-3.12-.42-3.95-.49-.47-5.77-2.54-7.16-3.34-26.73-15.27-35.63-52.27-28.41-80.71C42.99,21.73,62.77-1.75,89.72.1c5.84.4,7.15.41,12.99.03,28.55-1.88,48.82,23.15,54.01,48.97,5.67,28.23-3.31,63.09-29.76,77.78-3.42,1.9-8.36,2.1-6.94,6.92l51.27,20.23c12.06,5.55,20.23,18.12,21.18,31.32.24,3.33.51,17.31-.24,19.8-1.06,3.47-5.73,3.3-7.17.12-.65-10.38,1.54-21.17-3.17-30.83-7.77-15.97-26.87-17.03-41.19-24.31-.23,6.92,1.9,14.33,2.25,21.25.18,3.49.56,6.67-2.82,8.67-5.3,3.13-13.3-3.06-19.05-1.54l-21.13,22.37v47.75h19.75ZM64.44,116.62c-1.28-2.75-3.05-5.2-4.23-8.02-4.75-11.41-4.76-24.72,5.23-33.24,8.66-7.4,17.17-9.68,25.26-19.74,6.3-7.83,6.28-11.36,9.49-20.01,1.34-3.61,5.54-5.43,8.93-3.42,2.92,1.73,7.62,12.63,10.12,16.38,2.09,3.14,10.72,14.51,13.98,15.02,1.67.26,3.52-.09,5.34.16,5.36.73,7.61,3.4,10.96,7.04.38.41.63,1.32,1.18.34,1.07-1.93-.4-15.15-.9-18.11-3.83-22.37-20.79-47.05-46.1-45.39-2.18.14-5.22,1.26-7.08,1.33s-5.56-1.24-7.9-1.35c-25.1-1.28-41.81,23.16-45.62,45.42s2.51,49.48,21.35,63.6ZM106.46,41.63c-3.06,11.69-11.01,21.52-20.27,28.98-8.6,6.94-21.62,10.03-21.73,23.27-.2,24.65,29.68,39.1,49.65,25.65,17.5-11.79,14.26-31.05,14.25-49.56l-11.1-11.4-10.8-16.94ZM135.95,90.62c12.25-.91,12.36-18.62,0-19.5v19.5ZM127.45,117.62c7.48-5.55,13.75-13.16,16.99-22-2.76,1.48-5.74,2.75-8.95,2.55l-3.45,11.8-4.59,7.66ZM112.45,129.12c-10.33,4.23-21.65,4-31.99,0l-.28,7.02,15.78,49.48,1.04-.7,15.73-48.77-.28-7.02ZM74.43,142.14l-13.74,4.97-3.24,26c5.1-.68,10.18-3.43,15.41-2.16,5.74,1.4,10.22,9.02,14.59,12.66l-13.02-41.48ZM135.45,173.12l-3.24-26-13.74-4.97-13.02,41.48c4.37-3.64,8.85-11.26,14.59-12.66,5.23-1.27,10.31,1.48,15.41,2.16ZM92.45,248.62v-48.75l-20.63-21.37c-5.63-2.44-20.8,9.2-22.09-4.13l2.72-24.25c-10.93,5.66-28.07,8.01-36.51,17.24-4.27,4.67-7.34,11.24-7.92,17.58-1.76,19.28,1.19,40.92-.08,60.45-.24.79,1.25,3.24,1.76,3.24h20.75v-65.75c0-.23,1.37-2.08,1.71-2.28,1.76-1.06,5.79-.23,5.79,1.78v66.25h54.5Z\"/>" + "<path d=\"M162.45,248.62h20.75c.78,0,1.66-2.41,1.76-3.24.88-7.44-1.11-17.25.02-24.48.69-4.41,6.8-4.16,7.44,0-.5,8.22.77,17.4.05,25.49-.47,5.26-4.49,9.28-9.75,9.75-14.93,1.34-31.85-1.01-46.99-.05-5.08-.79-3.19-7.47-.53-7.47h19.75v-66.25c0-2.01,4.03-2.84,5.79-1.78.34.2,1.71,2.06,1.71,2.28v65.75Z\"/>" + "</svg>"; var arrowSVG = "<svg viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\">" + "<path d=\"M5 12h14M13 6l6 6-6 6\"></path>" + "</svg>"; // Estrella de 4 puntas (decoración) var ESTRELLA = "M12 0C12.9 7.2 16.8 11.1 24 12C16.8 12.9 12.9 16.8 12 24C11.1 16.8 7.2 12.9 0 12C7.2 11.1 11.1 7.2 12 0Z"; // Círculo suave + arco + estrella abajo a la derecha var cardDecoSVG = "<div class=\"card__deco\"><svg viewBox=\"0 0 190 190\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">" + "<circle cx=\"150\" cy=\"170\" r=\"80\" fill=\"#E4D8DF\" fill-opacity=\"0.75\"/>" + "<circle cx=\"150\" cy=\"170\" r=\"110\" fill=\"none\" stroke=\"#C9B2C0\" stroke-width=\"1.2\"/>" + "<g transform=\"translate(31 161) scale(0.75)\" fill=\"#C9B2C0\"><path d=\"" + ESTRELLA + "\"/></g>" + "</svg></div>"; // Dominio base: las URL que empiezan con "/" se completan con este dominio var BASE_URL = "https://www.semana.com"; function normalizarURL(url) { if (!url) return ""; url = url.trim(); if (url.charAt(0) === "/") return BASE_URL + url; // Corrige dobles barras después del dominio (ej: www.semana.com//ruta) url = url.replace(/^(https?:\/\/)?([^\/]+)\/+/, function(m, proto, domain) { return (proto || "") + domain + "/"; }); // Agrega protocolo si falta if (!/^https?:\/\//i.test(url)) { url = "https://" + url; } return url; } function crearTarjeta(articulo) { var a = document.createElement("a"); a.className = "card"; a.href = normalizarURL(articulo.url); a.target = "_blank"; a.rel = "noopener noreferrer"; var imagen = (articulo.imagen || "").replace(/"/g, "%22"); a.innerHTML = "<div class=\"card__image\" style=\"background-image: url(" + imagen + ")\"></div>" + "<div class=\"card__content\">" + cardDecoSVG + "<div class=\"card__badge\">" + "<div class=\"card__badge-icon\">" + badgeSVG + "</div>" + "<span class=\"card__badge-text\">" + BADGE_TEXTO + "</span>" + "</div>" + "<div class=\"card__badge-line\"></div>" + "<h2 class=\"card__title\">" + articulo.titulo + "</h2>" + "<div class=\"card__divider\"></div>" + "<p class=\"card__description\">" + recortarChapo(articulo.chapo) + "</p>" + "<span class=\"card__button\">Leer artículo " + arrowSVG + "</span>" + "</div>"; return a; } function pintarArticulos(articulos) { var contenedor = document.getElementById("contenedor"); contenedor.innerHTML = ""; var validos = (articulos || []).filter(function(a) { return a.url !== undefined && a.url.trim() !== ""; }); if (validos.length === 0) { contenedor.innerHTML = "<p class=\"estado\">No hay artículos disponibles.</p>"; return; } // El número de tarjetas refleja el número de objetos del arreglo ARTICULOS validos.forEach(function(articulo) { contenedor.appendChild(crearTarjeta(articulo)); }); } pintarArticulos(ARTICULOS); </script> </div> <script> (function () { var root = document.getElementById("embed-root"); // Ajusta la altura del iframe que contiene este documento (srcdoc, mismo origen) function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + "px"; } } catch (e) {} try { window.parent.postMessage({ type: "EMBED_HEIGHT", height: h }, "*"); } catch (e) {} } window.addEventListener("load", sendHeight); window.addEventListener("resize", sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener("load", sendHeight, { once: true }); } }); if (document.fonts) { if (document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function () {}); } } })(); </script> </body> </html> '>