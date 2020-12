“Mi pueblo necesitaba de todo: uno no sabía por dónde empezar”

Por ejemplo, no pudo hacer el empalme con el antiguo alcalde –porque este no lo facilitó– y no contó con el apoyo del concejo municipal, por lo que tuvo que buscar otra manera de promover sus proyectos. “Entonces me vi en la necesidad de echarle el pueblo encima al concejo y así abrirme camino y empezar a trabajar”, señala. Además, eligió a su gabinete con base en sus estudios y experiencia, aunque él no había terminado la primaria, pero desde el día en que inició su trabajo como concejal se había dedicado a estudiar todas las noches porque sabía que con el conocimiento y la experiencia lograría que primara el bien de las comunidades sobre el beneficio de unos pocos.