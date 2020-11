Narnia: resistencia educativa desde espacios protectores - prueba

Tras la desmovilización de las Farc, las disputas armadas se recrudecieron. Aumentaron los asesinatos selectivos y, en general, la violencia contra la población del municipio. En este contexto, la disputa por el control de las economías de la cocaína, el contrabando y la minería ilegal se dio entre los grupos disidentes de alias El Guacho, alias David, ex integrantes de las Farc-EP y diversas expresiones del narcotráfico y de las Bacrim.

Así, el día 00 00 de 0000 se organizó una gran marcha que reunió a estudiantes, padres de familia, ex estudiantes, docentes y directivos para decir basta. Aunque, por seguridad, se quiso evitar que los menores de edad participaran, todos se sumaron. Fue un acto para hacerse escuchar. Pero no era fácil: los sentimientos de quienes marchaban se movían entre la satisfacción de poder manifestarse, de no haberse quedado encerrados en su propio miedo, y el temor frente a lo que podía ocurrir después. La marcha fue un recurso para gritarles al país y a las instituciones que es importante que conozcan y actúen para transformar la violencia que vive la zona.