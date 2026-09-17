Especiales Editoriales
Rodolfo Hernández I Elecciones 2022
El santandereano buscará la presidencia bajo el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.
18 de marzo de 2022 a las 4:20 p. m.
El exalcalde de Bucaramanga llegó con un discurso para su carrera presidencial: erradicar la corrupción. “El ingeniero”, como es conocido popularmente, es el candidato con mayor edad en la contienda y niega cualquier alianza política. El amante de la lectura y admirador de Andrea Bocelli, buscará llegar a la presidencia por primera vez. Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.