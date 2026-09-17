Especiales Editoriales
Sergio Fajardo | Elecciones 2022
Fue el ganador de la coalición Centro Esperanza, avalado por la Alianza Social Independiente.
18 de marzo de 2022 a las 4:20 p. m.
El exalcalde de Medellín buscará llegar a la Casa de Nariño, después de haber quedado en tercer lugar en las elecciones de 2018.
El matemático, amante de la lectura y de la música clásica, aspira llevar una bandera en pro de la educación y el desarrollo durante su gobierno.
Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.