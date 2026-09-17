Especiales Editoriales

Sergio Fajardo | Elecciones 2022

Fue el ganador de la coalición Centro Esperanza, avalado por la Alianza Social Independiente.

Redacción Semana
18 de marzo de 2022 a las 4:20 p. m.
Sergio Fajardo

El exalcalde de Medellín buscará llegar a la Casa de Nariño, después de haber quedado en tercer lugar en las elecciones de 2018.

El matemático, amante de la lectura y de la música clásica, aspira llevar una bandera en pro de la educación y el desarrollo durante su gobierno.

Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.

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Perfil de Sergio Fajardo - Elecciones 2022

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Propuestas de Sergio Fajardo - Elecciones 2022

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