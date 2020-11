Un juez de cara a las comunidades

Como institución recién creada, eran varios los retos que estaban por enfrentarse. No solo la falta de equipo, sino también dictar las primeras disposiciones en el tema. El primer caso que llegó al equipo del juez Lozano fue el del Alto Andágueda, un territorio de 55.000 hectáreas, habitado por la comunidad indígena embera katío, que elaboró una de las primeras solicitudes de medidas cautelares para proteger su territorio, aunque aún no había un proceso que se estuviera desarrollando en favor de esta comunidad.

“Los seguimientos de las providencias ya no se hacían en el despacho, sino en los territorios. Había momentos donde nos tocaba montarnos en los helicópteros del Ejército, con viáticos que no alcanzaban, pero el trabajo se hizo. Creo que el éxito estaba en cómo pensábamos en los derechos de las comunidades”, agrega.

“Siempre he insistido en que el país necesita una justicia étnica dentro del sistema de justicia ordinaria. No existe un tribunal en el que haya representantes de las comunidades. Notas que la Corte Constitucional es garante de los derechos fundamentales y de la población, ¿pero qué magistrado afrodescendiente, negro, rom o indígena hay en esas instituciones? Ninguno. Igual ocurre en los tribunales superiores, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia. Entonces las decisiones son tomadas por personas que no se acercan o no están identificadas con las comunidades”, concluye el juez Lozano.