¿Un sueño lejano? Así va Colombia rumbo a la transición energética

Confiabilidad energética, una de las claves

En un estudio financiado por el gremio y realizado por la Universidad Nacional, se concluyó que en Colombia no es posible pensar en un sistema que crezca únicamente con energía solar , pues es necesario complementar y diversificar la matriz de generación eléctrica. “Para eso se requieren señales de inversión claras”, puntualizó la jefe gremial. Por su parte, Luisa Barona González, gerente de Riopaila, precisó que existe una tendencia de búsqueda de fuentes de energía renovables. “La tendencia no es hacia una solución única, solo gas o electricidad, sino una mezcla de todas las tecnologías disponibles ”, advirtió.

Para el experto, las renovables no convencionales son complementos de la matriz actual, no su reemplazo, pues si bien generan electricidad, no la almacenan y usar baterías multiplica los costos de cualquier proyecto. Por ello, el desarrollo de nuevas hidroeléctricas, con diseños climáticamente resilientes, debe ser considerado. “Aún hay mucho recurso hidráulico, no se puede satanizar”. Su recomendación es hacer una transición ordenada, ya que cualquier desacierto se sentirá en las facturas que pagan los usuarios.