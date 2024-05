Energía para todos: así está logrando una reconocida empresa del Valle del Cauca garantizar el servicio eléctrico en zonas apartadas

El mundo continúa su camino hacia la transición energética. En el 2022 las fuentes de generación de energía eólica y solar representaron el 12% de la matriz energética mundial, según el Global Review Electricity de Ember, en América Latina países como Colombia continúa en aumento la participación en las fuentes no convencionales de energía renovables como alternativa para la generación de energía. Un proceso en el que el sector productivo es fundamental gracias al aporte de empresas que apuestan a ser un puente para lograr la democratización de este servicio básico para todos.

HG Ingenieria y Construcciones SAS BIC que fue fundada en el 2014, con sede en el Valle del Cauca, se ha distinguido por su especialización en el desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica y energías renovables. Se ha erigido como un puente entre las comunidades y las entidades gubernamentales, contribuyendo a la transición energética del país. Su compromiso se manifiesta en la reducción de las brechas de acceso a la energía, especialmente en las regiones más remotas, donde la disponibilidad de servicios básicos es escasa o nula, lugares conocidos como Zonas No Interconectadas (ZNI).

Hernán Alberto García Mahecha, Ingeniero Electricista y Gerente de HG Ingeniería y Construcciones SAS BIC, resalta: “Ser una de las empresas líderes en proyectos de energía solar fotovoltaica en Zonas No Interconectadas (ZNI) del país implica una responsabilidad innegable. Aquí, nos enfrentamos a diversas condiciones geográficas y de seguridad, arriesgando nuestro equipo de trabajo para contribuir a una matriz energética más limpia en Colombia. Además de fomentar el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, nuestros proyectos en estas áreas llevan consigo un desarrollo económico y una transformación social palpables, permitiendo que comunidades vulnerables emprendan proyectos productivos gracias a la energía limpia. En HG, no solo contribuimos al desarrollo sostenible, sino que también mejoramos la calidad de vida y promovemos la transformación social de las comunidades”.