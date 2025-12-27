Así cierra 2025: los 36 acontecimientos que marcaron este año en 12 meses

Y es por eso que 2026 muestra las expectativas de que la segunda y tercera fase de un plan de 20 puntos se logre, pues la negociación de las próximas etapas del plan de paz del presidente estadounidense -en particular, el desarme de Hamás- se presenta delicada, ya que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenaza con reanudar los combates.

Melamed definió a 2025, para esta región que vive en constante conflicto, como un año traumático, y las fases del acuerdo “están llenas de desafíos y creo que en el escenario de prospectiva, 2026 estará principalmente marcado por la reactivación de focos de detención frente a algunos de los objetivos más importantes de ese plan de paz en materia del desarme, por ejemplo, de estas milicias palestinas, especialmente de Hamás en Gaza, y su degradación como actor fundamentalmente hegemónico en la vida política, militar y social del enclave”.

No solo es el desarme de Hamás, sino que el mundo también estará atento a si se recrudece la situación o si ambas partes están dispuestas a continuar con el plan y se vea en “ese proceso posterior, el escenario de reconstrucción de la Franja de Gaza atado a un proceso de desradicalización de una ideología que promete la vida eterna a cambio de sacrificar, digamos, la vida terrenal”.





“La guerra en Ucrania sí es una guerra híbrida”

Así lo expresa Tania Rodríguez, experta en Inteligencia y Seguridad Internacional, al referirse a lo que ha marcado durante los últimos tres años a Ucrania y Rusia. Una guerra en la que no se logra un final y son muchos los intereses de parte y parte sin un plan de paz que arranque para terminar con este conflicto.

Y es que el regreso al poder de Donald Trump marcó los primeros esfuerzos serios para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, pero las simpatías y las críticas del presidente estadounidense oscilaron entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, lo que en ocasiones hizo temer a Ucrania que se viera obligada a aceptar un acuerdo en los términos impuestos por Rusia.

“La nueva administración Trump tiene sus grises. Empezando porque hay cierta hostilidad hacia los aliados estratégicos de la OTAN de toda la vida. Entonces creo que esa hostilidad marcó este año, lo sigue marcando”, explicó Rodríguez a SEMANA.

La experta, quien también es investigadora y docente de posgrado en la Universidad de Sofía en Bulgaria, señaló que esa guerra híbrida se debe “a que no tiene que ver con la

cantidad de actores en una guerra, sino con los factores, los elementos que se utilizan por

parte de los actores dentro de cada estrategia en el ambiente operacional” y por eso adopta ahora esa característica.





Haga clic acá





Además, la reunión entre Trump y Putin en Alaska mantuvo la atención ante una posible salida, por lo que “marcó también un punto de inflexión en esa confianza ciega que tiene Donald Trump particularmente hacia Vladimir Putin”.

Pero los obstáculos siguen, pues el Kremlin sigue rechazando un alto el fuego y manteniendo sus exigencias territoriales sobre Ucrania. Washington lo acusa de no querer realmente poner fin a la guerra y anunció en octubre sanciones contra el sector petrolero ruso.

En noviembre, Estados Unidos trató de reimpulsar las negociaciones y presentó un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra. Rusia lo acogió con satisfacción, pero Ucrania lo ve como una capitulación forzosa.

En medio de este panorama, la pregunta es qué sigue para Europa y Rodríguez es muy enfática ante el escenario que se dibuja para el 2026: “ un año de definiciones”.

“Alemania es hoy por hoy el único país que ha puesto a andar su industria de defensa, porque tiene claro que Putin está haciendo una acumulación de fuerzas importantes, para estar preparado, si Rusia quiere atacar Europa. No sé si de manera terrestre en primera instancia, tal vez no, pero sí vendrán seguramente ciberataques y este tipo de cuestiones, más bien más drones sobre espacio aéreo de la OTAN, porque Vladimir Putin ya lo ha hecho. Ha probado la respuesta y ha encontrado que no hay respuesta. Entonces esto se va a intensificar”.

Así cierra 2025: los 36 acontecimientos que marcaron este año en 12 meses

Las líneas del poder global, la polarización, los odios y las guerras marcaron la geopolítica de 2025. Líderes como Donald Trump llegaron a gobernar con fuertes decisiones que llevaron al mundo a una tensión máxima: de una nueva guerra arancelaria a un posible conflicto militar directo entre potencias.

La redefinición de las alianzas, los escándalos de turno, una economía volátil, estrategias en la lucha contra el narcotráfico, guerras que no acaban como la de Rusia y Ucrania, el dolor de las crisis humanitarias, políticas antiinmigración y un alto al fuego con un sabor agridulce en Medio Oriente dejaron entrever que cada mes de 2025 presentó un nuevo desafío que puso a prueba la capacidad de la diplomacia internacional.

A través de 36 acontecimientos contados en este especial mes por mes, este resumen muestra cómo el status quo ha cambiado el mundo entre radicalismos, amenazas nucleares, diálogos y estrategias que marcan la línea que definirá el rumbo del 2026 que ya está a la vuelta de la esquina.





Enero

El estruendoso regreso de Donald Trump a la Casa Blanca cambió la imagen de Estados Unidos respecto a su política tanto interior como exterior; se inicia el primer alto el fuego entre Israel y Hamás, el cual fue negociado en Doha abriendo el camino para una liberación de los secuestrados; mientras que en Corea del Sur sus habitantes viven una crisis política.



