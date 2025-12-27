Así cierra 2025: los 36 acontecimientos que marcaron este año en 12 meses

Una mirada a 2025: la radiografía de un mundo complejo con escenarios de riesgo. ¿Qué pasará en 2026?
El 2025 fue un año en el que la guerra —desde la armamentística hasta la arancelaria— se convirtió en la principal protagonista de un mundo donde las tensiones persistieron y que, de cara al año que se avecina, podrían avivar aún más los escenarios de riesgo. Expertos hablaron con SEMANA sobre cómo cierra este año y qué esperar de un 2026 bastante convulsionado.
Carolina Flechas Anzola
La guerra como telón de fondo, enquistada en varias partes del mundo, marcó el 2025, un año en el que las tensiones entre países y mandatarios se elevaron a niveles que revivieron la sensación, y la amenaza latente, de una Tercera Guerra Mundial estuvo rondando en el ambiente. Fue un período en el que los odios predominaron y las potencias jugaron sus fichas entre sanciones, rearmes y diplomacias fallidas, dejando al planeta en un frágil punto de equilibrio.
Ucrania, que cumplió su tercer año en guerra, el regreso al poder de Donald Trump, bajo su potente lema “Hacer a América grande de nuevo”, con un drástico plan antiinmigración; un alto al fuego en Gaza, en medio de acusaciones de genocidio contra Israel; o los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe como estrategia en la lucha contra el narcotráfico y para desestabilizar a Nicolás Maduro en Venezuela, fueron hechos que se dibujaron en un mapa geopolítico que dejó en evidencia un 2025 complejo, convulso y en alerta constante.
Expertos consultados por SEMANA describieron varios de estos momentos como “intensos y disruptivos”, otros que dejaron en evidencia un orden internacional fracturado y, en el caso de Medio Oriente, incluso “traumático”; o amenazante con muestras de una nueva gran conflagración global, debido a Rusia, ante las más recientes advertencias del presidente ruso, Vladímir Putin, de estar dispuesto a entrar en guerra con Europa si es necesario.
En el mundo actualmente hay 59 conflictos activos y varios de ellos se registraron en este 2025, algunos con mayor intensidad que otros, pero con la misma preocupación de que deben ser atendidos desde distintas aristas. El temor de una Tercera Guerra Mundial, que en gran parte del año estuvo presente con varias amenazas por parte de Rusia a Europa y su tenso enfrentamiento con Estados Unidos, dibujaba un panorama oscuro; unido a ello, la crisis en Oriente Medio o la guerra en Ucrania también ocuparon gran parte del escenario.
Este mapa muestra esas zonas en las que los 59 conflictos, que calcula el Índice de Paz Global, mantuvieron la atención en este 2025 y lo que puede seguir para el 2026, con la posibilidad de que aquellos que por un tiempo tuvieron puntos de alerta puedan emerger de manera más violenta.
La llegada de Donald Trump a su segundo mandato en Estados Unidos ha generado todo tipo de polémicas y situaciones en las que la aplicación de sus medidas como el drástico plan antiinmigración o la fuerte guerra arancelaria, acordes con su lema “America First”, lo pusieron en el escenario mundial como un mandatario dispuesto a todo.
Con el objetivo de recuperar al país norteamericano como la gran potencia mundial, sus decisiones lo mantuvieron en el blanco de críticas por parte de sus opositores, en especial del Partido Demócrata, al tiempo que mostró una faceta más concentrada en la seguridad y la recuperación de la economía.
Su segunda presidencia se ha mostrado “más intensa y más disruptiva que la primera administración, pues ha sido un año, por supuesto, complejo para la administración, para los Estados Unidos y, por supuesto, para el mundo, que ha tenido que ver cómo se enfrenta a una serie de decisiones en el ámbito doméstico y político, que sin duda condicionan la capacidad para resolver conflictos, la capacidad para comprometer a los Estados Unidos en posibles soluciones conjuntas y colectivas”, explicó a SEMANA Rafael Piñeros, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) en la Universidad Externado de Colombia.
Para Piñeros, la guerra arancelaria fue uno de los sellos del 2025, especialmente con países como China, donde los impuestos alcanzaron hasta el 50 %, poniendo en juego la estabilidad económica global.
“Una característica de esta administración ha sido que cambia mucho de parecer. Ese elemento ha hecho que no sea fácil tratar de entender y tratar de planificar a mediano y a largo plazo si se quiere”, señaló el experto.
La segunda era Trump es más dura que la primera: giros bruscos, guerra arancelaria y una fuerte política migratoria. El experto en Relaciones Internacionales, Rafael Piñeros, explica como fue este año para el presidente estadounidense.
La inmigración no se queda atrás. El mundo vio cómo las redadas y deportaciones ocuparon varios titulares, como también las protestas contra el Gobierno de Trump por la manera como se ejecutaban estas operaciones contra migrantes ilegales, lo que ocasionó un sinnúmero de protestas en los 50 estados en rechazo a la manera como se vulneraban derechos.
“Ese elemento genera profundas dudas y cuestionamientos acerca de la libertad, que al interior de esa sociedad, ese control autoritario, no es bien visto en términos generales… eso no quiere decir que no reciba apoyos por parte de su partido, el Partido Republicano, y que no tenga en ocasiones hasta un respaldo de las instituciones y de los jueces, porque en efecto, también si fuera de manera excesiva, pues puede crear unas distorsiones en el mercado laboral”, comentó.
Reflejo de esto fue que Trump atacó a sus adversarios, envió a la Guardia Nacional a varias grandes ciudades demócratas, se dedicó a intimidar a los medios de comunicación y luchó contra los programas de diversidad e inclusión. Por eso 2026 es un año crucial para su Gobierno, con las elecciones de término medio, pues el Congreso puede ser su principal obstáculo.
“La manera en la cual el votante reacciona en las urnas a ese elemento de perseguir, de sancionar y eventualmente de expulsar a las personas que se encuentran de manera irregular, lo sabremos en las elecciones de noviembre de 2026”, dijo Piñeros.
Además, Trump también ha estado presente en la guerra entre Ucrania y Rusia, en busca de un plan de acción que permita poner fin al conflicto, así como ejerciendo presión para que Hamás e Israel aceptaran un alto al fuego y un plan de 22 puntos destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, vigente desde el 7 de octubre de 2023.
“Su papel es importante porque tiene una necesidad de mostrar que puede resolver problemas internacionales, porque tiene una necesidad de mostrar que su perspectiva para la resolución de conflictos es la adecuada, pero al mismo tiempo esa resolución es sumamente compleja de llevar a cabo”, puntualizó.
Desde el mes de agosto, Estados Unidos desplegó toda una flota naval hacia el mar Caribe como parte de su plan de lucha contra el narcotráfico, pidiendo una recompensa de 50.000 dólares por información sobre el dictador venezolano, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, al tiempo que acusa al primero de estar al frente del Cartel de los Soles.
En las últimas semanas, se han llevado a cabo más de una veintena de ataques en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, lo que ha causado varias decenas de muertos y una gran polémica ante las decisiones del gobierno de Trump para seguir atacando estas narcolanchas.
Desde ese momento, tanto de parte del presidente estadounidense como de su secretario de Estado, Marco Rubio, y senadores republicanos, se ha anunciado en repetidas ocasiones que “Maduro tiene los días contados”. Así, el régimen chavista y Maduro han estado en la mira constante ante la gran expectativa de lo que pueda pasar: si huye de Venezuela, es derrocado o hay una invasión al país suramericano.
Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explicó a SEMANA: “Hoy podríamos considerarlo la presencia más importante que ha hecho los Estados Unidos en lo que va de siglo XXI. Sin embargo, no hay mucha claridad frente a la dinámica de las operaciones que se están llevando a cabo. En este momento, esas operaciones son fuertemente cuestionadas por el Congreso de los Estados Unidos”.
Así, las tensiones regionales han aumentado, pues Maduro y su círculo cercano consideran que Trump tiene el pretexto preciso para derrocar al mandatario venezolano y apoderarse de las reservas petroleras del país. Al mismo tiempo, este 2025 ha mostrado cómo la represión política y violenta hacia la oposición en Venezuela es una constante.
Venezuela se consolida como dictadura con tintes totalitarios: represión interna, extranjeros usados como moneda de cambio, junto a la creciente presencia militar de EE. UU. en el Caribe. Ronal Rodríguez del Observatorio de Venezuela describe este 2025.
Trump está decidido a comenzar ataques terrestres, pero sigue la incertidumbre ante lo que pueda ocurrir, pues, como explica Rodríguez, de la palabra a la acción hay una línea delgada: “Realmente estamos en una situación de suma cero, porque en efecto la presencia que tienen los Estados Unidos hoy en el Caribe es una presencia que implica la necesidad de una acción. Es decir, después de toda esta movilización, si Estados Unidos no lleva a cabo una acción, haría el ridículo”.
Y es que este escenario representa un gran riesgo para la región y para Colombia, pues de cara a 2026, de darse cualquiera de las posibilidades para sacar a Maduro del poder, el fenómeno migratorio sería mayor del que se ha venido presentando en los últimos diez años.
“Si se llegara a presentar cualquier tipo de escenario en Venezuela que implicara acciones bélicas, los jóvenes venezolanos no se van a quedar a defender la revolución bolivariana, muchos de ellos van a tratar de huir, como lo hacen hoy los ucranianos y los rusos en medio de su conflicto. Muchos de ellos van a salir de Venezuela y el país por el que pueden salir es Colombia, y ahí tenemos una tensión porque (hasta el momento) no tenemos por parte del Estado colombiano un plan de respuesta ante escenarios de transición en Venezuela. Eso va a tener repercusiones, independientemente de que Venezuela regresara, por ejemplo, a un proceso de democracia representativa”.
Y si bien el mundo vio cómo la líder opositora María Corina Machado fue elegida nobel de Paz y arriesgó su vida para llegar a Oslo, Noruega, Rodríguez sentenció que 2025 fue el que marcó el rumbo para la consolidación de la dictadura venezolana hacia el totalitarismo, “y si Donald Trump no hace nada, lo más seguro es que el régimen lo consiga”.
Una guerra moral, simbólica y en defensa de un pueblo que ha sido amenazado constantemente por grupos terroristas como Hamás y Hezbolá, además de estar rodeados de varios países enemigos, es el conflicto que marca a Medio Oriente. Una guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que desde el 7 de octubre de 2023 ha estado en el permanente foco de atención.
Israel, en cabeza de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha sido determinante en dar golpes certeros a los líderes del grupo terrorista al ir eliminando uno a uno a sus integrantes, en medio de la grave situación humanitaria en Gaza y la búsqueda porque se liberaran a los secuestrados israelíes.
En diálogo con SEMANA, Janiel Melamed, experto en seguridad global y geopolítica, señaló que 2025 en esta parte del mundo se define en un año de conflictividad y de tensión multifrontal: “Esto no se traduce únicamente y exclusivamente a una guerra entre Israel y Hamás en Gaza se traduce a varios frentes regionales de tensión articulados, por lo que también hemos visto recientemente en el 2025 la guerra entre Irán e Israel”.
Un año en el que Medio Oriente mostró cómo los escenarios se agudizaron con varios protagonistas: Irán, Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, las milicias chiítas proiraníes en Irak y hasta hace muy poco el régimen de Bashar al-Assad en Siria. Todos con objetivos territoriales claros y un blanco en común: Israel.
“Entonces el año ha estado particularmente concentrado en la confluencia de toda una serie de conflictos donde Israel, pese a muchas dificultades y circunstancias adversas, ha logrado la consecución de muchos, no todos, pero muchos de sus objetivos estratégicos y ha planteado una redefensa de sus intereses de seguridad nacional”.
Y es que en medio de esta situación, y a pesar de que como lo explicó Melamed, fue un año que arroja, de momento, “un saldo positivo frente a la consecución de objetivos estratégicos tanto políticos y militares para el Gobierno israelí”, la combinación de bombardeos masivos, desplazamientos forzados, bloqueo de ayuda, colapso hospitalario y hambre hizo que miles de imágenes rotaran en los medios generando un duro rechazo a Israel y que las protestas propalestinas, el antisemitismo y el odio se instalaran.
La guerra entre Israel y Hamás generó frentes regionales, tensión multifrontal, acusaciones de genocidio y protestas globales que marcaron este 2025. El experto Jamiel Melamed habló con SEMANA sobre lo que significó este año en Medio Oriente.
Netanyahu, una figura controversial a nivel interno y externo, mostró los éxitos de sus operaciones militares en defensa del pueblo de Israel al posicionarse “como un primer ministro capaz de enfrentar una amenaza…, que todavía recibe un respaldo político muy importante que claramente se evidencia con la estabilidad de su gobierno”.
Ante la crisis desatada y las pocas muestras de un alto al fuego, Gaza dejó de ser solo un conflicto lejano, al igual que Palestina, logrando instalarse en los discursos políticos internos de múltiples países. La figura determinante de Donald Trump y su apoyo a Israel llevaron a que se lograra presionar a los dos actores de esta guerra a un alto el fuego, dos años después del inicio de la guerra. Una tregua que se selló en una cumbre en Sharm el Sheij, en Egipto, copresidida por Trump, quien previamente había sido recibido como un héroe en el Parlamento israelí en Jerusalén.
Para Melamed esto significó “la materialización de un plan de paz dividido en tres fases que, si bien no es perfecto y no deja a todo el mundo contento, es lo suficientemente bueno como para que de momento ya haya disminuido la intensidad de los enfrentamientos, se haya logrado recuperar la liberación de secuestrados vivos por parte de estas milicias palestinas en Gaza y también el retorno de los cuerpos sin vida de muchos secuestrados, tanto civiles como militares israelíes, que también permanecían bajo el control de estas organizaciones, y esto hace parte nada más de una primera fase”.
Y es por eso que 2026 muestra las expectativas de que la segunda y tercera fase de un plan de 20 puntos se logre, pues la negociación de las próximas etapas del plan de paz del presidente estadounidense -en particular, el desarme de Hamás- se presenta delicada, ya que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenaza con reanudar los combates.
Melamed definió a 2025, para esta región que vive en constante conflicto, como un año traumático, y las fases del acuerdo “están llenas de desafíos y creo que en el escenario de prospectiva, 2026 estará principalmente marcado por la reactivación de focos de detención frente a algunos de los objetivos más importantes de ese plan de paz en materia del desarme, por ejemplo, de estas milicias palestinas, especialmente de Hamás en Gaza, y su degradación como actor fundamentalmente hegemónico en la vida política, militar y social del enclave”.
No solo es el desarme de Hamás, sino que el mundo también estará atento a si se recrudece la situación o si ambas partes están dispuestas a continuar con el plan y se vea en “ese proceso posterior, el escenario de reconstrucción de la Franja de Gaza atado a un proceso de desradicalización de una ideología que promete la vida eterna a cambio de sacrificar, digamos, la vida terrenal”.
Así lo expresa Tania Rodríguez, experta en Inteligencia y Seguridad Internacional, al referirse a lo que ha marcado durante los últimos tres años a Ucrania y Rusia. Una guerra en la que no se logra un final y son muchos los intereses de parte y parte sin un plan de paz que arranque para terminar con este conflicto.
Y es que el regreso al poder de Donald Trump marcó los primeros esfuerzos serios para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, pero las simpatías y las críticas del presidente estadounidense oscilaron entre Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, lo que en ocasiones hizo temer a Ucrania que se viera obligada a aceptar un acuerdo en los términos impuestos por Rusia.
“La nueva administración Trump tiene sus grises. Empezando porque hay cierta hostilidad hacia los aliados estratégicos de la OTAN de toda la vida. Entonces creo que esa hostilidad marcó este año, lo sigue marcando”, explicó Rodríguez a SEMANA.
La experta, quien también es investigadora y docente de posgrado en la Universidad de Sofía en Bulgaria, señaló que esa guerra híbrida se debe “a que no tiene que ver con la
cantidad de actores en una guerra, sino con los factores, los elementos que se utilizan por
parte de los actores dentro de cada estrategia en el ambiente operacional” y por eso adopta ahora esa característica.
Además, la reunión entre Trump y Putin en Alaska mantuvo la atención ante una posible salida, por lo que “marcó también un punto de inflexión en esa confianza ciega que tiene Donald Trump particularmente hacia Vladimir Putin”.
Pero los obstáculos siguen, pues el Kremlin sigue rechazando un alto el fuego y manteniendo sus exigencias territoriales sobre Ucrania. Washington lo acusa de no querer realmente poner fin a la guerra y anunció en octubre sanciones contra el sector petrolero ruso.
En noviembre, Estados Unidos trató de reimpulsar las negociaciones y presentó un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra. Rusia lo acogió con satisfacción, pero Ucrania lo ve como una capitulación forzosa.
En medio de este panorama, la pregunta es qué sigue para Europa y Rodríguez es muy enfática ante el escenario que se dibuja para el 2026: “ un año de definiciones”.
“Alemania es hoy por hoy el único país que ha puesto a andar su industria de defensa, porque tiene claro que Putin está haciendo una acumulación de fuerzas importantes, para estar preparado, si Rusia quiere atacar Europa. No sé si de manera terrestre en primera instancia, tal vez no, pero sí vendrán seguramente ciberataques y este tipo de cuestiones, más bien más drones sobre espacio aéreo de la OTAN, porque Vladimir Putin ya lo ha hecho. Ha probado la respuesta y ha encontrado que no hay respuesta. Entonces esto se va a intensificar”.
Las líneas del poder global, la polarización, los odios y las guerras marcaron la geopolítica de 2025. Líderes como Donald Trump llegaron a gobernar con fuertes decisiones que llevaron al mundo a una tensión máxima: de una nueva guerra arancelaria a un posible conflicto militar directo entre potencias.
La redefinición de las alianzas, los escándalos de turno, una economía volátil, estrategias en la lucha contra el narcotráfico, guerras que no acaban como la de Rusia y Ucrania, el dolor de las crisis humanitarias, políticas antiinmigración y un alto al fuego con un sabor agridulce en Medio Oriente dejaron entrever que cada mes de 2025 presentó un nuevo desafío que puso a prueba la capacidad de la diplomacia internacional.
A través de 36 acontecimientos contados en este especial mes por mes, este resumen muestra cómo el status quo ha cambiado el mundo entre radicalismos, amenazas nucleares, diálogos y estrategias que marcan la línea que definirá el rumbo del 2026 que ya está a la vuelta de la esquina.
El estruendoso regreso de Donald Trump a la Casa Blanca cambió la imagen de Estados Unidos respecto a su política tanto interior como exterior; se inicia el primer alto el fuego entre Israel y Hamás, el cual fue negociado en Doha abriendo el camino para una liberación de los secuestrados; mientras que en Corea del Sur sus habitantes viven una crisis política.
Alto el fuego entre Israel y Hamás entra en vigor, negociado y mediado en Doha, con la participación activa de Qatar y Estados Unidos, por lo que la organización terrorista hizo la primera entrega de cuatro secuestradas israelíes a cambio de la liberación de unos 200 presos palestinos.
El regreso de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos cambió por completo la línea política y estratégica de la potencia mundial. Nuevas medidas con 100 decretos firmados para hacer “América Grande de Nuevo”.
Por liderar presuntamente una insurrección y abusar de su poder al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre de 2024, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue imputado y detenido, generando una grave crisis al interior del país.
Los principales escenarios de la guerra fueron Ucrania y Gaza, marcando la agenda de seguridad internacional, mientras aumentaban las víctimas en cada uno de estos lugares. En este mes el estado de salud del papa Francisco se convirtió en uno de los ejes informativos más importantes y ocupó titulares al ser internado en el hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma.
La guerra entre Israel y Hamás volvió a marcar los titulares, pues durante este mes se entregaron 30 secuestrados israelíes, además de la devastadora noticia de que los bebés Ariel y Kfir Bibas, hijos de Shiri Bibas, estaban muertos y entregaron sus cuerpos al Ejército israelí. En ese momento, se estimaba que el número estimado de muertos en Gaza era de al menos 48.271 personas, según reportes oficiales palestinos.
Se desarrollaron las elecciones presidenciales en Ecuador entre el mandatario Daniel Noboa, que aspiraba a una reelección, y la opositora Luisa González,.. El resultado de las votaciones llevó a una segunda vuelta entre los dos candidatos el 14 de abril.
La salud del papa Francisco empieza a alertar al ser internado en el hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma por un cuadro de bronquitis que se agravó.
El presidente Donald Trump se reúne por primera vez con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el despacho oval de la Casa Blanca. Una reunión fallida que dejó sinsabores de un lado y del otro.
Las medidas antiinmigración ilegal en Estados Unidos comienzan a dar sus primeros efectos con redadas masivas y el foco puesto en la organización criminal transnacional del Tren de Aragua al confirmar su presencia en este país. El mundo sigue vigilante de la salud del papa Francisco, mientras que el conflicto en Medio Oriente entre Hamás e Israel aumenta, acusando a este último de genocida.
La cumbre en Londres establece una hoja de ruta para la guerra de Rusia en Ucrania comprometiendo ayuda militar, garantías para la seguridad de Kiev al tiempo que se replantean el papel de Europa.
Sigue recrudeciéndose el conflicto en Medio Oriento con la reanudación de los bombardeos aéreos por parte del Israel Defense Forces (IDF) sobre la Franja de Gaza en contra de los terroristas de Hamás. Miles de personas en varios países salen a manifestarse contra Israel al señalarlo de genocida, con carteles pro-Palestina.
Se presentan las primeras redadas en Estados Unidos por parte de ICE y los controles en varias ciudades. Durante estas operaciones crecía el temor entre los inmigrantes y se realizan las primeras deportaciones de venezolanos hacia su país.
La muerte del papa Francisco ocupa las portadas a nivel mundial con el respectivo funeral y posterior cónclave para escoger nuevo pontífice, mientras que Trump emprende su guerra arancelaria para frenar a China.
Trump impuso varias oleadas de aranceles adicionales a los productos importados a Estados Unidos, que variaban según los países o zonas de origen. También impuso gravámenes específicos a sectores considerados estratégicos (acero, aluminio o cobre).
Segunda vuelta presidencial en Ecuador en la que sale victorioso Daniel Noboa con el 56 % de los votos frente al 44 % de Luisa González. Noboa es reelegido por un segundo mandato hasta 2029.
Tras un frágil estado de salud, el papa Francisco muere en su residencia en la Casa Santa Marta del Vaticano, al confirmarse la causa de su fallecimiento por un ictus cerebral que derivó en coma y seguido de un colapso cardiovascular irreversible.
Se renueva la Iglesia Católica con la elección del papa León XIV, tras el cónclave que duró solo dos días. Más allá de los conflictos en Ucrania e Israel, se recrudece aún más la situación en Sudán y se vuelven a presentar tiroteos en Estados Unidos, entre ellos uno que conmocionó a la comunidad judía por el odio y antisemitismo con la muerte de dos miembros de la embajada de Israel.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, celebró el acuerdo “realmente justo” firmado con Estados Unidos sobre el acceso a los recursos minerales de Ucrania, un documento que llevaba semanas negociándose para una salida y hoja de ruta a la guerra con Rusia.
Dos días duró el cónclave en el que fue elegido como nuevo papa Robert Francis Prevost, luego de cuatro votaciones, se dio a conocer al mundo como León XIV, el primer pontífice nacido en EE. UU.
Un tiroteo en Washington en el Capital Jewish Museum deja dos muertos, miembros de la embajada de Israel, que conmociona a la comunidad judía.
El caso Epstein, la guerra en Medio Oriente que tiene como escenario a Irán y las masivas manifestaciones anti-Trump en 50 estados, además de enviar a la Guardia Nacional y los Marines a Los Ángeles. En este mes también inicia la más fuerte ofensiva de Israel contra Irán con la operación León Ascendente en la que ataca objetivos nucleares y las cabezas principales de la inteligencia militar iraní.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sale en defensa ante EE. UU. del juez Alexandre de Moraes, quien es el encargado de llevar a cabo el juicio contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de urdir un complot para aferrarse al poder tras perder las elecciones ante Lula en 2022.
Israel lanza la operación León Ascendente contra Irán con el objetivo de eliminar a los enemigos del país hebreo, que financiados por el régimen iraní, han atacado a los judíos como Hezbolá y Hamás.
Empiezan las primeras masivas manifestaciones y disturbios en varios estados de EE. UU. contra el presidente Donald Trump y sus políticas antiinmigración, que generan el total rechazo de la población.
Varios acontecimientos se presentaron en Latinoamérica, entre ellos la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la imposición de aranceles a Brasil o que el presidente salvadoreño Nayib Bukele lograra la reelección indefinida.
La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó en junio la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En medio de su situación y las masivas protestas en apoyo a la exmandataria, esta pidió permiso para que Lula la visitara en prisión domiciliaria.
EE. UU. revoca la visa del juez brasileño Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por intentona golpista contra Jair Bolsonaro, después de que ordenara colocar una tobillera electrónica al expresidente.
Reelección indefinida en El Salvador. El Congreso, dominado por el oficialismo, aprobó esta iniciativa para permitir la continuidad del mandatario Nayib Bukele, y amplió el periodo de gobierno de cinco a seis años, en una profunda reforma constitucional.
Una de las reuniones más importantes y esperadas que ocupó portadas fue el encuentro del presidente Donald Trump con su homólogo ruso Vladímir Putin para negociar la salida de la guerra en Ucrania. Este mes, el mandatario estadounidense comenzó su estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y su lucha contra el narcotráfico; España vivió la mayor catástrofe de incendios forestales.
De 15 a 50 millones de dólares subió el Gobierno de Donald Trump la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano, Nicolás Maduro. Acusó al dictador de ser el líder del grupo criminal del Cartel de los Soles, calificado como grupo terrorista internacional.
Alaska fue el lugar de encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladímir Putin para hablar sobre Ucrania, pero sin revelar un plan para acabar con la guerra o alcanzar un alto al fuego, tras una cumbre amistosa y, según ellos, “productiva”.
España enfrentó la mayor ola de incendios forestales que consumieron más de 350.000 hectáreas con daños en infraestructuras, bienes públicos y privados.
La Asamblea General de la ONU, el despliegue de buques militares de EE. UU. hacia las costas del Caribe cerca de Venezuela, el asesinato del activista político republicano Charlie Kirk y las protestas en Nepal conocidas como Nepokids, mostraron un mes de máxima escalada bélica, bloques geopolíticos y crisis políticas.
La generación Z derrocó al gobierno de Nepal. Cientos de manifestantes incendiaron el Parlamento pese a la dimisión del primer ministro.
Se atentó contra la vida del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah, lo que puso al descubierto de nuevo la profunda división política en Estados Unidos. A pesar de las condenas expresadas por las principales figuras del país, otros celebraron su muerte. El responsable del asesinato fue capturado.
Las miradas estuvieron centradas en la Asamblea General de la ONU ante las fuertes críticas del presidente de EE. UU., Donald Trump, al organismo, además de los problemas técnicos que hubo durante su discurso. En la presentación del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, varios presidentes y embajadores abandonaron la Asamblea en protesta por su actuar en Gaza.
“Maduro tiene los días contados”, con esta frase se intensificaron las tensiones entre EE. UU. y Venezuela, además de la interceptación de narcolanchas en el mar Caribe, el acuerdo de paz logrado por Trump con Israel y Hamás, así como la victoria de la centroderecha en Bolivia que derrotaba al MAS y a Evo Morales, fueron algunos de los hechos de este mes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz, tras conversaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza.
Bolivia pone fin a 20 años de socialismo bajo la sombra de Evo Morales. El senador de centroderecha Rodrigo Paz fue elegido presidente con la tarea de revertir la peor crisis de la economía boliviana en cuatro décadas. Paz obtuvo 54,6 % de los votos contra 45,4 % de su rival, el exmandatario Jorge Quiroga.
Megaoperación policial más mortal en una favela de Río de Janeiro, en Brasil, dejó al menos 119 fallecidos. El letal operativo se produjo una semana antes de que Brasil acogiera la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, tenía como objetivo debilitar el Comando Vermelho, el principal grupo criminal de Río que opera en las favelas.
El conflicto en Sudán se agravó con masacres visibilizando la tragedia que allí ocurría, Nueva York eligió por primera vez a un alcalde socialista retando a Donald Trump. Venezuela seguía ocupando las portadas, tras la orden del Gobierno estadounidense del cierre del espacio aéreo en este país y una llamada entre el presidente Trump y el dictador Nicolás Maduro.
El demócrata Zohran Mamdani, socialista y opositor al presidente Donald Trump, fue elegido como nuevo alcalde de Nueva York. Mamdani provocó el rechazo de Donald Trump, quien lo llama “pequeño comunista”.
Imágenes satelitales pusieron al descubierto las atrocidades cometidas durante la conquista por parte de los paramilitares de la ciudad de El Fasher, último bastión del ejército en la región de Darfur, en Sudán.
El presidente Donald Trump dijo que los esfuerzos para parar a narcotraficantes venezolanos “por tierra” comenzarían “muy pronto”, ordenó a las aerolíneas no transitar por Venezuela ante el cierre del espacio aéreo y confirmó una llamada que sostuvo con Maduro dándole plazo hasta el 28 de noviembre de que abandonara el país.
La tensión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y Europa, de que está listo para una guerra, junto con las advertencias de Trump al continente de que va a desaparecer, y el premio Nobel de Paz a la líder de la oposición venezolana cierran este 2025.
“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, que acusó a los europeos de querer impedir los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Europa va “por muy mal camino”, en un ataque días después de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.
El premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado en Oslo, en ausencia de la galardonada, que estaba en camino, pero no llegó a la ceremonia. Posteriormente, la líder opositora llegó a Oslo y saludó a sus seguidores, además de conceder una rueda de prensa.
Investigación y textos: Carolina Flechas Anzola
Producción multimedia: Alejandro Bernal González
Corrección de estilo: Fernando González, William Tocora, Érika Gómez
Video: Cindy Torres Silva
Edición de video: Néstor Javier Hernández
Fotografías y galerías: AP, AFP y Getty Images