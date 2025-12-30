Agéndese para la Feria de Manizales 2026

Manizales está de moda y la Feria de 2026 va a ser una muestra de ello. La capital de Caldas llega a la edición 69 de su tradicional celebración con tres reconocimientos internacionales por la calidad de vida, hospitalidad y creatividad gastronómica que la caracterizan. Esas virtudes se desplegarán entre el 3 y 11 de enero, con una programación que incluye música para todos los gustos con grandes artistas en cada género, eventos clásicos como los desfiles y decenas de actividades deportivas y culturales.

Prográmese para algunos de los eventos principales como el XIX Encuentro de Melómanos Coleccionistas y Noche de Salsa (4 de enero), que contará con las presentaciones de Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos. El tradicional Gran Pregón de la Feria (5 de enero) llenará las calles de color, música y comparsas, culminando con el concierto de Sebastián Yatra, uno de los artistas colombianos de mayor proyección internacional. La Noche Popular (7 de enero) reunirá a Alzate y Jhonny Rivera y el Gran Concierto (10 de enero) contará con la presencia de artistas como Silvestre Dangond, Carlos Vives, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton.

