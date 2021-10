Ejes temáticos

En Colombia todavía no han terminado de regresar todos los estudiantes a la presencialidad. De los 9,8 millones de niños y niñas que se matricularon en 2021, para el mes de septiembre solo 5,8 millones habían vuelto a las aulas. La cifra, recogida por el Observatorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, hizo que la Procuraduría General de la Nación le enviara una comunicación a alcaldes y gobernadores pidiendo que garanticen el retorno de los estudiantes. El tamaño de algunas instituciones educativas en relación con el aforo de estudiantes, la escasez de agua y gel antibacterial en muchas de ellas y el deterioro de la infraestructura son algunas de las dificultades que han impedido que todos vuelvan. Adaptarse a las nuevas dinámicas de distanciamiento, tapabocas; además de nivelar a quienes durante el último año no lograron conectarse para seguir con las clases o emocionalmente vivieron situaciones de violencia, problemas económicos o la muerte de familiares por el virus han hecho aún más complejo todo el proceso. Será todo un reto nivelar a quienes lograron regresar y recuperar a quienes las circunstancias aún no les permiten volver. En medio de esta realidad sobresalen también experiencias esperanzadoras, de docentes, colegios y alumnos que han logrado vencer la adversidad.