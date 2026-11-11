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El trío anti-obesidad: comer saludable, concientizarse y moverse
En principio, desde las esferas de lo nutricional, físico y mental se debe abordar el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Este trío no solo permite bajar de peso, sino salvar vidas.
24 de noviembre de 2021 a las 2:45 p. m.
El manejo de la obesidad -considerada como una enfermedad metabólica compleja- siempre debe hacerse de manera integral, por ello la atención a las personas que viven con obesidad y sobrepeso debe estar en manos de médicos y especialistas de diversas especialidades que se suman a estas 3.