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El trío anti-obesidad: comer saludable, concientizarse y moverse

En principio, desde las esferas de lo nutricional, físico y mental se debe abordar el manejo de la obesidad y el sobrepeso. Este trío no solo permite bajar de peso, sino salvar vidas.

Redacción Semana
24 de noviembre de 2021 a las 2:45 p. m.
El trío anti-obesidad: comer saludable, concientizarse y moverse
La verdad sobre su peso

El manejo de la obesidad -considerada como una enfermedad metabólica compleja- siempre debe hacerse de manera integral, por ello la atención a las personas que viven con obesidad y sobrepeso debe estar en manos de médicos y especialistas de diversas especialidades que se suman a estas 3.

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