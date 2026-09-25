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En imágenes: SEMANA presenta las postales más impactantes de los últimos días

La tercera semana de septiembre dejó fotografías que le dan la vuelta al mundo.

Fotografías Semana

25 de septiembre de 2026 a las 5:00 p. m.
Estudiantes universitarios y artistas protestan por los recortes presupuestarios para las artes y la cultura, propuestos desde la administración del presidente colombiano Abelardo De La Espriella en Bogotá, Colombia, el lunes 21 de septiembre de 2026.
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