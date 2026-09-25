En imágenes: SEMANA presenta las postales más impactantes de los últimos días

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artistas protestan por los recortes presupuestarios para las artes y la cultura, propuestos desde la administración del presidente colombiano Abelardo De La Espriella en Bogotá, Colombia, el lunes 21 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Fernando Vergara</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img2.jpg" class="d-block img2" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un policía está envuelto en humo de color por bombas lanzadas al campo durante el partido de fútbol de la fase inicial de la Liga de Campeones femenina entre el FC Bayern de Múnich y el Manchester City en Múnich, Alemania, el martes 22 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Matthias Schrader</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img3.jpg" class="d-block img3" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un trabajador de rescate apaga un incendio en el centro comercial de Intrade después de un ataque con drones rusos en Zaporizhzhia, Ucrania, el lunes 21 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Kateryna Klochko</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img4.jpg" class="d-block img4" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Palestinos caminan en medio de edificios dañados por la guerra en la ciudad de Gaza, el miércoles 23 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Jehad Alshrafi</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img5.jpg" class="d-block img5" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un grupo de migrantes en un bote saluda a otros que todavía están en el agua mientras intentan cruzar de Francia a Gran Bretaña, en Hardelot, al norte de Francia, el miércoles 23 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Jean-Francois Badias</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img6.jpg" class="d-block img6" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Maquinaria pesada construye una berma de arena a lo largo de la playa para proteger los hogares antes de la próxima temporada de tormentas en Long Beach, California, el miércoles 23 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Jae C. Hong</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img7.jpg" class="d-block img7" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Un grupo de gente vadea una calle inundada por fuertes lluvias en La Habana, el miércoles 23 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Ramon Espinosa</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img8.jpg" class="d-block img8" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>La gente participa en rituales de fuego durante la celebración del equinoccio de otoño en Vilnius, Lituania, el martes 22 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Mindaugas Kulbis</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img9.jpg" class="d-block img9" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Una modelo lleva una creación como parte de la colección Fendi primavera/verano 2027 para mujer presentada en Milán, Italia, el miércoles 23 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Antonio Calanni</span> </div> </div> <div class="carousel-item"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/09_septiembre/galeria_25/img10.jpg" class="d-block img10" alt=""> <div class="carousel-caption"> <p>Los bañistas alimentan a las gaviotas en un balneario en Sunny Beach, Bulgaria, el martes 22 de septiembre de 2026.</p> <span>Foto: AP / Sergei Grits</span> </div> </div> </div> <div class="carousel-controls"> <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-target="#galleryCarousel" data-bs-slide="prev"> <span class="carousel-control-prev-icon"></span> </button> <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-target="#galleryCarousel" data-bs-slide="next"> <span class="carousel-control-next-icon"></span> </button> </div> </div> </div> </div> </div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script> (function () { var root = document.getElementById('embed-root'); // ============================================================ // ALTURA DEL IFRAME (reemplaza al postMessage + listener externo) // ------------------------------------------------------------ // Como el iframe es srcdoc (mismo origen), podemos tocar // directamente window.frameElement, que es el <iframe> que nos // contiene en la página padre. Así el padre no necesita ningún // <script>. Se mide SOLO root (no documentElement.scrollHeight, // porque ese nunca baja de la altura actual del iframe y la // altura no podría encogerse al pasar de mobile a desktop). // ============================================================ function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + 'px'; } } catch (e) {} // Respaldo por si algún día se usa este mismo código fuera de srcdoc try { window.parent.postMessage({ type: 'EMBED_HEIGHT', height: h }, '*'); } catch (e) {} } window.addEventListener('load', sendHeight); window.addEventListener('resize', sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener('load', sendHeight, { once: true }); } }); // ============================================================ // Igualar alto de imágenes y pies de foto (igual que el original) // ============================================================ var slideImgs = Array.from(document.querySelectorAll('.carousel-item img')); var captions = Array.from(document.querySelectorAll('.carousel-caption')); var carouselContainer = document.querySelector('.carousel-container'); function getReferenceWidth() { return (carouselContainer && carouselContainer.clientWidth) || window.innerWidth; } function withOffscreenMeasurer(widthPx, callback) { var measurer = document.createElement('div'); measurer.style.position = 'fixed'; measurer.style.visibility = 'hidden'; measurer.style.pointerEvents = 'none'; measurer.style.left = '-99999px'; measurer.style.top = '0'; measurer.style.width = widthPx + 'px'; document.body.appendChild(measurer); try { return callback(measurer); } finally { document.body.removeChild(measurer); } } function equalizeImages() { if (!slideImgs.length) { return; } var paddingH = 40; var contentWidth = getReferenceWidth() - paddingH; if (contentWidth <= 0) { return; } var maxHeight = 0; slideImgs.forEach(function (img) { if (!img.naturalWidth || !img.naturalHeight) { return; } var scaledHeight = (contentWidth * img.naturalHeight) / img.naturalWidth; var totalHeight = scaledHeight + paddingH; if (totalHeight > maxHeight) { maxHeight = totalHeight; } }); if (maxHeight > 0) { slideImgs.forEach(function (img) { img.style.height = maxHeight + 'px'; }); } } function equalizeCaptions() { if (!captions.length) { return; } var maxCaptionHeight = withOffscreenMeasurer(getReferenceWidth(), function (measurer) { var maxH = 0; captions.forEach(function (cap) { var clone = cap.cloneNode(true); clone.style.height = 'auto'; clone.style.minHeight = '0'; clone.style.position = 'static'; measurer.appendChild(clone); if (clone.scrollHeight > maxH) { maxH = clone.scrollHeight; } measurer.removeChild(clone); }); return maxH; }); if (maxCaptionHeight > 0) { captions.forEach(function (cap) { cap.style.height = maxCaptionHeight + 'px'; }); } } function recalcAll() { equalizeImages(); equalizeCaptions(); sendHeight(); } function whenImagesReady(callback) { var pending = slideImgs.filter(function (img) { return !img.complete; }); if (pending.length === 0) { callback(); return; } var remaining = pending.length; function done() { remaining--; if (remaining === 0) { callback(); } } pending.forEach(function (img) { img.addEventListener('load', done, { once: true }); img.addEventListener('error', done, { once: true }); }); } whenImagesReady(recalcAll); if (document.fonts && document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(recalcAll).catch(function () {}); } window.addEventListener('load', recalcAll); var resizeTimer = null; function scheduleRecalc() { clearTimeout(resizeTimer); resizeTimer = setTimeout(recalcAll, 120); } window.addEventListener('resize', scheduleRecalc); if (carouselContainer) { new ResizeObserver(scheduleRecalc).observe(carouselContainer); } })(); </script> </body> </html> '>