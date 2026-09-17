Este es el mapa del empleo en el sector de la construcción

La arquitectura y la ingeniería civil han sido las carreras más demandadas en el campo de la construcción en Colombia. Cuentan con cerca de 67.000 y 75.800 profesionales activos, respectivamente, según cálculos de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Pero el mapa del talento humano del sector de la construcción es mucho más amplio y diverso.

Según la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, en el sector existen tres grandes dimensiones en las cuales se genera la ocupación:

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Es un dato muy significativo, teniendo en cuenta que este sector de la economía aporta el 7% del empleo formal en el país, lo cual se ve reflejado en las cifras de mercado laboral del trimestre agosto–octubre de 2021 entregadas por el Dane. Llama la atención que la construcción se haya mantenido estable en cuanto a la contribución al empleo, pese a la pandemia, pues en el mismo periodo de 2020 la cifra fue de 6,96% y en igual lapso de 2019 fue de 6,84%.

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“Hemos tenido una recuperación sostenida del empleo en el sector, desde la fase más crítica del confinamiento social que enfrentamos en abril y mayo de 2020. En ese periodo, la ocupación aumentó en 700.000 puestos de trabajo y al cierre de 2021 estuvimos por encima del promedio de 2020 y 2019, con 1,55 millones de trabajadores directos”, señala Sandra Forero, presidenta de Camacol.

La líder gremial asegura que, teniendo en cuenta que el volumen de construcción se aumentó un 36% en 2021, también creció de manera estructural la demanda de mano de obra. Así mismo, proyecta que para 2022 dicha demanda podría crecer un 30% adicional y afirma que por cada unidad de vivienda construida el sector genera dos empleos directos y dos indirectos.

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Según los resultados más recientes de la Encuesta de Expectativas Netas de Empleo, realizada por la multinacional especializada en capital humano ManpowerGroup, la perspectiva de contratación para la construcción creció 26% en el último trimestre de 2021, mejorando en 16 puntos porcentuales trimestre tras trimestre y en 28 puntos porcentuales en comparación con ese periodo de 2020.

“Después de un 2020 débil en intenciones de contratación, hoy experimentamos un panorama alentador. Para el último trimestre de 2021 vimos índices de expectativa de empleo más altos e incluso por encima de las intenciones de contratación en años anteriores. La reactivación acelerada de todos los sectores de la industria, especialmente la construcción, muestra un buen comportamiento, que también promete un buen comienzo para 2022”, señala Javier Echeverri, Country Manager Colombia de ManpowerGroup.

Cuidar el talento humano ha sido clave para empresas líderes del sector, como Amarilo. En el 2021, según el ranking Merco Talento, fue la empresa número uno del sector de la construcción en atraer y retener colaboradores. En ese mismo año, Amarilo realizó 456 nuevas contrataciones directas y ascendió a 106 empleados. Así mismo, contrató a 1.131 trabajadores temporales.

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En Amarilo, el porcentaje de mujeres en cargos profesionales es del 55%, levemente superior al de los hombres, con un 45% (en 2021). Los cargos técnicos son ocupados en su mayoría por mujeres, con un 73%, mientras que los operativos directos son ocupados en su mayoría por hombres, con un 85%.

En el plano nacional, la participación de las mujeres en el empleo directo del sector es del 7%, según Camacol. Sin embargo, esta distribución es distinta dependiendo del tipo de cargo. Por ejemplo, el 55% de los planificadores urbanos son mujeres, mientras que en los cargos operativos de obra, como supervisores de construcción y operarios en cemento, la participación masculina supera el 80%.

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La oferta educativa relacionada con el sector es bastante considerable, dado que, por ejemplo, en el eslabón de la arquitectura existen 62 facultades que gradúan anualmente a alrededor de 3.000 nuevos profesionales. Además, en el campo de la ingeniería civil y afines hay más de 80 programas de educación superior ofertados y se estima que al año se gradúan más de 7.000 personas.

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De acuerdo con datos de esta entidad, entre 2018 y 2021 se titularon más de 912.900 personas en programas relacionados con el sector y se certificaron más de 15,3 millones en cursos complementarios también de esta área de conocimiento. En noviembre de 2021, había 204.400 estudiantes activos y 186.690 personas por certificar.

Sin embargo, de acuerdo con el Catálogo de Cualificaciones del Sector Construcción, elaborado por Camacol, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el Sena, existe déficit de profesionales y trabajadores de la construcción, principalmente de directores de operaciones, directores o gerentes de proyectos, gerentes técnicos de proyectos, gerentes de construcción, residentes de presupuesto y programación e ingenieros civiles y arquitectos con más de cinco años de experiencia en obra.

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Uno de los mayores retos es la consecución de personal en ciudades distintas a Bogotá. Esto puede suceder, según Ivan Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, porque la descentralización de la oferta educativa y laboral aún no es suficiente y porque “el trabajo demanda formación y aprendizaje constantes, y exige incorporar procesos académicos por competencias y habilidades centradas en ‘aprender a aprender’ para afrontar el cambio”.

Así mismo, en el caso de los arquitectos, Alfredo Reyes, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, dice que la arquitectura está catalogada como una industria creativa, “por esto la academia, la industria y los gremios de la construcción han entendido la importancia de la revolución 4.0 y las ventajas de incorporar la formación en competencias digitales”.

En su criterio, es fundamental formar profesionales con visión global y diseño colaborativo interdisciplinario:

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“Toma relevancia la formación complementaria en áreas como minería de datos, inteligencia artificial, economía del comportamiento, BIM, sostenibilidad, marketing digital, moderación de escenarios, entre otras herramientas que hoy son la clave de la estructuración exitosa de proyectos reconocidos por su excelencia”

ASEGURA EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS

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Las disciplinas con conocimiento experto y técnico en las áreas de construcción sostenible y adopción tecnológica en el sector ahora son las más demandadas y las que se proyectan más hacía el futuro. “Se requieren trabajadores que tengan habilidades en realidad virtual, geomática, infraestructuras verdes, ecodiseño, robótica, entre otros”, agrega la presidenta de Camacol.

Esas soluciones tecnológicas, precisa el líder de Amarilo, no solo aplican para el ejercicio específico de la construcción. Dentro del mismo negocio ha sido fundamental la transformación digital, para asegurar, por ejemplo, el soporte a los colaboradores en trabajo remoto, y para responder a las nuevas dinámicas de ventas, que cada vez son más digitales. “En Amarilo se evidenció un crecimiento de solicitudes de personal en áreas de Salud y Seguridad en el Trabajo enfocados en dar respuesta a necesidades relacionadas con la pandemia y, por otro lado, se han incorporado funciones relacionadas con el mantenimiento y cuidado del medio ambiente, un tema que consideramos central en la compañía”.

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