Especiales Multimedia
Hay Festival Cartagena 2026: Así se vivió el inicio de semana cultural más importante de América Latina
Cartagena se convirtió una vez más en el epicentro del pensamiento y la cultura de América Latina.
30 de enero de 2026, 5:37 p. m.
Así se vivió el primer día entre conversaciones y eventos culturales. Autores como Mario Mendoza, Pilar Quintana, Omri Boehm y más se dieron cita en el inicio de la jornada. La Pambelé fue la agrupación encargada de cerrar la noche en un concierto de salsa en el muelle de los Pegasos.