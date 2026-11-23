En Colombia, 200 empresas hacen parte de la edición 2026 de Merco Empresas, el ranking que identifica a las compañías con mejor reputación del país. Su posición no depende de sus ventas ni de sus resultados financieros, sino de la percepción que tienen de ellas directivos, expertos, consumidores y otros grupos de interés. Una valoración que importa cada vez más porque puede influir en la capacidad de atraer talento, fidelizar clientes y generar confianza entre inversionistas.

Bancolombia encabeza el listado, seguido de Alpina, Bavaria y Sura. El Top 10 lo completan Grupo Argos, Crepes & Waffles, Davivienda, Grupo Éxito, Postobón y Organización Corona. La presencia de compañías de distintos sectores muestra que la reputación es un desafío transversal, que no depende de una sola actividad económica.

Una de las novedades de esta edición fue la inclusión de Merco Líderes como parte de la evaluación de la reputación empresarial. Catalina Londoño, directora de Merco Colombia, explicó que la decisión responde al papel del liderazgo como portavoz y activo reputacional de las organizaciones. “Tenemos claro cómo es el papel del líder como portavoz y activo reputacional de la empresa y, por tanto, queríamos reconocer ese círculo virtuoso que hay entre el liderazgo corporativo y el liderazgo reputacional de estos líderes de las empresas”, señaló.

También se incorporó la reputación generativa en Merco Digital, una evaluación que analiza la imagen que proyectan las compañías en los modelos de inteligencia artificial. Con ello, la metodología busca ampliar la lectura sobre cómo se perciben las empresas en los entornos digitales.

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Tres pilares de Merco Sociedad

En el Top 10 de Merco Sociedad aparecen Alpina, Frisby, Google, Bimbo, Alquería, Toyota, Bavaria, Nestlé, Homecenter-Sodimac y Colgate-Palmolive. La metodología de esta medición contempla tres dimensiones. La primera reúne los valores que sustentan la confianza, como transparencia, honestidad, ausencia de corrupción, comportamiento responsable en los territorios donde las empresas operan y cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estos factores constituyen una especie de licencia social para operar.

La segunda evalúa cómo esos principios se reflejan en la relación con los grupos de interés: el cuidado de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, el respeto por los consumidores, el compromiso con los problemas sociales y la responsabilidad ambiental. En otras palabras, analiza si la conducta de la empresa coincide con lo que esperan de ella empleados, clientes y comunidades.

La tercera dimensión conecta la reputación con los resultados del negocio. Una compañía reconocida como un buen lugar para trabajar puede atraer y retener talento; una marca recomendada puede impulsar la demanda, y la percepción de solidez puede favorecer la confianza de inversionistas y el acceso a financiación.

¿Cómo se construye la medición?

El ranking Merco Empresas Colombia 2026 reúne distintas perspectivas. Por ejemplo, en la evaluación participaron 2.244 directivos de compañías que operan en el país y registran facturación superior a 30 millones de dólares. A ellos se sumaron 572 expertos, entre analistas financieros, periodistas económicos, académicos, responsables de ONG, sindicatos y asociaciones de consumidores, además de miembros del Gobierno y gestores de redes sociales.

La medición digital, desarrollada por Merco con Nethodology, analiza publicaciones, opiniones y conversaciones en internet, y utiliza inteligencia artificial para evaluar la reputación de las compañías. En ese listado aparecen Bavaria, Casa Editorial El Tiempo, Davivienda, Banco de Bogotá, Metro de Medellín, Universidad de los Andes, Bancolombia, EPM, Grupo Argos y Pontificia Universidad Javeriana.

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La percepción ciudadana también tiene un peso específico, pues 4.000 personas participaron en Merco Sociedad. Por su parte, el estudio de atractivo laboral consultó a más de 70.000 personas, entre trabajadores, buscadores de empleo y estudiantes universitarios. Bancolombia, Ecopetrol, Alpina, Bavaria, EPM, Sura, Mercado Libre, Davivienda, Grupo Argos y Nestlé conforman el Top 10 de las empresas más atractivas para trabajar.

Además, los técnicos de Merco contrastaron las percepciones con cerca de 200 indicadores objetivos para evaluar los méritos reputacionales de las compañías. En la valoración por grupos de expertos, Google ocupó el primer lugar entre los expertos del ámbito económico, mientras que Crepes & Waffles encabezó las mediciones de expertos del ámbito social y de otros expertos.

Impacto del ranking

¿Qué representa para una empresa aparecer en este listado? Para Michael Smith Ortegón, magíster en Economía del Desarrollo y académico, puede fortalecer la confianza de consumidores, inversionistas y otros grupos de interés, mejorar el posicionamiento y facilitar oportunidades comerciales. Sin embargo, aclaró que estar en el ranking no garantiza mejores resultados financieros, pero sí es un activo intangible que puede contribuir a generarlos.

La posición también permite comparar la percepción de una compañía frente a sus competidores. “La reputación puede traducirse en valor económico, pero depende de la capacidad de la organización para convertir ese reconocimiento en ventajas competitivas sostenibles”, sostuvo Ortegón.

Andrés Santana, director del programa de Administración de Empresas e Inteligencia de Negocios de la Universidad Católica de Colombia, explicó que la reputación influye en las decisiones de expansión, la elección de socios estratégicos y las relaciones con los integrantes de la cadena de valor, desde proveedores hasta distribuidores. También puede convertirse en una ventaja competitiva porque una marca bien posicionada puede competir desde la calidad percibida y no solamente desde el precio. A esto se suman su capacidad para atraer talento e inversionistas y las posibles ventajas de financiación que genera una menor percepción de riesgo.

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Para Rebeca Lozano, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, Jurídicas y de Comunicación Estratégica de la Universidad Central, y profesional en Marketing, Psicología y Neurociencias del Consumidor, la reputación no es lo que una empresa dice de sí misma, sino lo que los demás dicen de ella. En un mercado saturado de mensajes, afirmó, la confianza es uno de los activos más escasos.

La experta identificó entre los beneficios de una buena reputación la credibilidad, la atracción y retención de talento, el respaldo de inversionistas y aliados, y una mayor capacidad para afrontar situaciones de crisis. Sin embargo, advirtió que aparecer en un ranking no es suficiente. “Lo que marca la diferencia es cómo se gestiona, cómo se aprovecha. Los líderes coinciden en que la reputación se construye durante años y se puede perder en un día”.

Fabián Ruiz, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, consideró que el reconocimiento también puede fortalecer el brand equity, entendido como el valor que la marca transfiere a sus productos y servicios y el efecto que genera en sus audiencias. La reputación puede ser un factor diferencial al momento de elegir una empresa, tanto para comprar como para trabajar en ella.

Desde la perspectiva del gobierno corporativo, Ruiz subrayó que es fundamental identificar las decisiones y prácticas que hicieron posible ese reconocimiento y mantenerlas en el tiempo. Al final, el lugar que una compañía ocupa en un ranking es una fotografía de su reputación; sostenerla depende de que sus actuaciones estén a la altura de las expectativas que ha generado.