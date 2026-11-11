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Leyes con mucho peso en Colombia
La garantía de derechos como el de la salud de todos es el marco principal para la creación de leyes que a su vez se convierten en políticas públicas de cumplimiento.
11 de noviembre de 2021 a las 7:25 p. m.
Cuando una enfermedad trasciende a un problema de salud pública como es el sobrepeso y la obesidad, se requieren normas específicas que sirven de hoja de ruta para atender y prevenir el incremento en el número de pacientes no solo por estas condiciones, sino por las enfermedades crónicas que se derivan de esos kilos de más.