Logo
Login
Especiales Multimedia

Leyes con mucho peso en Colombia

La garantía de derechos como el de la salud de todos es el marco principal para la creación de leyes que a su vez se convierten en políticas públicas de cumplimiento.

Redacción Semana
11 de noviembre de 2021 a las 7:25 p. m.
Leyes con mucho peso en Colombia
La verdad sobre su peso

Cuando una enfermedad trasciende a un problema de salud pública como es el sobrepeso y la obesidad, se requieren normas específicas que sirven de hoja de ruta para atender y prevenir el incremento en el número de pacientes no solo por estas condiciones, sino por las enfermedades crónicas que se derivan de esos kilos de más.

slide_02
slide_02
slide_03
La verdad sobre su peso
Cierre especiales