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Los aliados para bajar de peso
Los planes nutricionales, la actividad física y las modificaciones de comportamiento son los caminos más recomendados para el manejo del paciente con obesidad y sobrepeso.
9 de diciembre de 2021 a las 12:50 p. m.
Es cierto que gran parte de la tarea a la hora de bajar de peso la hace el más interesado que es quien convive con el sobrepeso y la obesidad, pero por ser una enfermedad compleja con diferentes factores que lo originan y que desencadena en otras enfermedades crónicas, debe tratarse de una manera integral, con ayuda de médicos y especialistas.
Endocrinólogo, nutricionista, deportólogo, psicólogo/psiquiatra y ginecólogo, principalmente, se convierten en los aliados para los pacientes, aunque, de acuerdo con el estado físico de cada persona, pueden intervenir otros especialistas como el cardiólogo o el reumatólogo ¿Cuál es el papel de cada uno?