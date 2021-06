“Los empresarios deben saber que contratar migrantes no es el camello que se imaginan”

A.M.A: Una de las barreras más grandes que nosotros tenemos es el desconocimiento. Eso es tremendo porque, por ejemplo, los empresarios consideran que es dificilísimo darle trabajo a un migrante. También hay dificultades para que los migrantes abran cuentas bancarias y se afilien a la Seguridad Social pues no hay claridad de los documentos admitidos. Hemos tenido una serie de permisos especiales de permanencia (PEP) y a veces les exigen cosas adicionales a ese documento. Asimismo, el tema de la certificación y homologación de la educación básica es tremendo, porque esta es una gran barrera. La convalidación de títulos es una gran dificultad porque en las condiciones en las que estas personas tuvieron que salir de Venezuela implican que muchos no tienen a la mano los documentos necesarios o no tienen el dinero para hacer todas estas gestiones.