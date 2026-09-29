México, un país de puertas abiertas para los colombianos

La historia de las relaciones entre Colombia y México comenzó hace más de dos siglos. En 1821, Colombia fue el primer país en reconocer la independencia de México. Dos años después, ambos países firmaron el Tratado de Amistad, Liga y Confederación, el primer instrumento internacional suscrito por México. En 1831 se formalizaron las relaciones diplomáticas mediante el nombramiento de embajadores y desde entonces la relación ha atravesado gobiernos, guerras, transformaciones económicas, crisis diplomáticas y cambios políticos sin perder una característica que ha permanecido desde aquel momento: la cercanía.

No es casual que en México y Colombia se hable de países hermanos. En 2021, al conmemorarse dos siglos del establecimiento de relaciones diplomáticas, esa palabra hermandad estuvo presente en las celebraciones oficiales, y el Senado mexicano declaró el 10 de octubre como el Día de la Amistad México-Colombia. La relación política se fue convirtiendo también en económica. En 1994, Colombia, México y Venezuela firmaron el Tratado del Grupo de los Tres, que entró en vigor en enero de 1995. Tras la salida de Venezuela en 2006, Colombia y México adecuaron el acuerdo y el protocolo modificatorio entró en vigor en agosto de 2011. Actualmente, el acuerdo mantiene una amplia apertura comercial: ProColombia señala que el 97 por ciento del universo arancelario se encuentra con arancel cero.

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Pero la relación económica no se limita a los aranceles. México se convirtió en un importante inversionista y socio comercial de Colombia, mientras empresas de ambos países ampliaron sus operaciones y encontraron oportunidades de expansión. En 2015 llegó otro momento decisivo cuando Colombia y México crearon el Consejo de la Relación Estratégica como principal mecanismo de diálogo bilateral. La agenda se amplió hacia comercio, inversión, educación, ciencia, tecnología, cultura, seguridad, migración y cooperación.

Ambos países, además, son socios en la Alianza del Pacífico y participan en otros espacios regionales, convencidos de que la integración latinoamericana puede ser algo más que una declaración diplomática. Pero quizá ningún episodio explique mejor la intimidad de esta relación como la historia de Gabriel García Márquez.

El Nobel llegó a Ciudad de México en 1961. Encontró amigos, lectores, periodistas y escritores que acompañaron su transformación de reportero colombiano a uno de los grandes escritores universales. México no fue simplemente un lugar de residencia, sino uno de los escenarios fundamentales de su creación literaria.

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Entre 1965 y 1966, en una casa del barrio San Ángel Inn, escribió Cien años de soledad. Aquí nació buena parte del universo de Macondo, mientras Mercedes Barcha, su esposa, sostenía junto a él una vida marcada por las dificultades económicas. La novela terminó convirtiéndose en una de las obras fundamentales de la literatura mundial.

Esta historia también tuvo un capítulo político. En marzo de 1981, en medio de acusaciones y temores relacionados con su supuesta vinculación con el M-19, García Márquez buscó protección en la Embajada de México en Bogotá y posteriormente viajó a México. La prensa de la época registró su salida del país bajo protección del Gobierno mexicano.

Años después, al recibir la Orden del Águila Azteca, García Márquez resumió en una frase la dimensión afectiva de aquella relación. Agradeció las puertas abiertas de México y pidió que nunca se cerraran. México, de alguna manera, también quedó escrito en la historia de Colombia a través suyo.

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El fútbol, otra hermandad

Si existe un idioma capaz de reunir a millones de colombianos y mexicanos sin necesidad de traducción es el del fútbol. Durante años, los jugadores colombianos han encontrado en México una de sus principales puertas de entrada al fútbol internacional. Este año, alrededor de 30 futbolistas colombianos están inscritos en clubes de la Liga MX.

Para no ir tan lejos, la historia reciente tiene un protagonista que parece salido de un guion binacional. Se llama Julián Quiñones, nació en Magüí Payán (Nariño), y llegó a las divisiones inferiores de Tigres, en México, en 2015. Después pasó por Venados, Lobos, Atlas y América, construyendo un prestigio que terminó llevándolo a nacionalizarse para jugar con la selección mexicana.

En el reciente Mundial de 2026, disputado en México, Estados Unidos y Canadá, Quiñones marcó el primer gol de México en el partido inaugural contra Sudáfrica. La Fifa lo registró como el autor del primer tanto del torneo y como el primer mexicano en marcar el gol inicial de una Copa del Mundo. El episodio tuvo algo de paradoja, porque un futbolista nacido en Colombia abrió la fiesta mundialista para México. Una pelota cruzó la frontera mucho antes que él.

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Tensiones y diplomacia

Esta hermandad no ha significado ausencia de conflictos. La historia registra tensiones relacionadas con el narcotráfico, especialmente durante las décadas de 1990 y 2000, cuando la expresión “colombianización” fue utilizada en México en debates sobre la violencia asociada al crimen organizado. Colombia cuestionó la estigmatización que podía recaer sobre sus ciudadanos.

En años más recientes, las inadmisiones de viajeros colombianos en aeropuertos mexicanos generaron protestas y conversaciones diplomáticas. La migración se convirtió en uno de los asuntos más delicados de la agenda bilateral. En el mes de agosto pasado llegó una nueva prueba. Después del terremoto que golpeó a Colombia, México envió ayuda humanitaria y mantuvo preparado un contingente especializado de rescate. Colombia no autorizó el ingreso de la brigada militar mexicana debido a requisitos de certificación, aunque sí recibió alimentos y otros suministros enviados por México. La presidenta, Claudia Sheinbaum, aclaró que no se trataba de un conflicto diplomático. Fue una escena compleja, pero también reveladora: incluso en medio de las diferencias, México quiso ayudar y Colombia recibió parte de esa ayuda.

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De copas con el mejor sommelier de México

José Miguel Jáuregui lleva el agave en la sangre. Nació cerca del pueblo de Tequila y su historia familiar ha estado ligada al cultivo de esta planta. Desde uno de los resorts más exclusivos de Los Cabos, donde trabaja, compartió sus secretos para disfrutar como se debe del tequila y del mezcal.

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Un hilo que todavía une

Dos siglos después de aquel primer reconocimiento de 1821, la relación Colombia-México ya no cabe solamente en los archivos de las cancillerías. Está en las páginas de García Márquez escritas en Ciudad de México, en una cumbia que se escucha en Monterrey o en un mariachi que canta en Bogotá. También en una telenovela colombiana transformada por la televisión mexicana; en Shakira, Juanes, Carlos Vives, y tantos otros artistas que encontraron en México un escenario para crecer. En los estudiantes colombianos que llegan a universidades mexicanas y en los investigadores que participan en proyectos conjuntos.

Colombia y México llevan más de 200 años encontrándose, intercambiando lo que tienen y apropiándose, con respeto y afecto, de una parte de lo que ofrece el otro. Los tratados pueden cambiar. Los gobiernos también. Las crisis pasan. Pero hay relaciones que sobreviven a los gobiernos porque ya pertenecen a los pueblos. La de Colombia y México es una de ellas.

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En los aeropuertos…

En 2025 Colombia fue el cuarto mercado emisor internacional de turistas hacia México, con alrededor de 430.000 visitantes que llegaron por vía aérea, según la Secretaría de Turismo mexicana. En 2026 la conexión se fortaleció con 12 nuevas rutas aéreas directas. Este dinamismo también ocurre en sentido contrario. En junio de 2026, las búsquedas de vuelos desde México hacia Colombia aumentaron 54,3 por ciento frente al mismo mes de 2025, según Anato y datos de Amadeus-ForwardKeys.

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