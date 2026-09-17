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Tecnología: lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir lavadora
En el mercado existen diversas opciones de electrodomésticos que cuentan con lo último en tecnología. Encuentre aquí algunas recomendaciones para tomar la decisión correcta.
1 de marzo de 2022 a las 10:57 p. m.
La compra de los electrodomésticos es uno de los momentos más importantes a la hora de estrenar vivienda o recibir a un nuevo integrante de la familia. La pandemia, y el hecho de estar mucho más tiempo en casa, incidieron en algunos hábitos de consumo.
Según la firma GFK, estar más tiempo en el hogar realizando labores domésticas hizo que las personas valoraran y buscaran electrodomésticos con gran desempeño, capacidad y lo mejor en tecnología para facilitar estas tareas.En el caso de las lavadoras, no fue la excepción.