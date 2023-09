5 claves para que las vacaciones no arruinen las finanzas personales

El regreso de las vacaciones puede ser un momento de choque financiero para muchos Colombianos, se acerca la semana de receso y los gastos suelen aumentar durante este período. Sin embargo, con una planificación adecuada, esas fechas no tienen por qué ser complicadas desde el punto de vista económico. La Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros (EFPA) ofrece cinco claves para mantener sus finanzas personales bajo control.

1. Evalúe su situación financiera

2. Planificación a largo plazo

La planificación financiera no debe ser solo a corto plazo. EFPA destaca la importancia de considerar el futuro, especialmente en lo que respecta a la jubilación. Asegúrese de tener un plan financiero sólido que le permita mantener su calidad de vida cuando se jubile, ya que las pensiones públicas pueden no ser suficientes en el futuro.

3. Controle los gastos variables

4. Revise sus productos financieros

5. Inversiones inteligentes

Reducir gastos no significa eliminar las oportunidades de inversión. El portal Better with money indica que es importante buscar opciones de inversión que se adapten a sus necesidades y objetivos financieros. Aproveche las oportunidades para obtener un mayor rendimiento de sus ahorros, siempre manteniendo un enfoque prudente y diversificado.