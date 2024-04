Atención: Dian declara contingencia por impuesto clave para los colombianos; ojo si tiene que pagarlo

Los impuestos son uno de los cobros que deben asumir normalmente los habitantes de un país y que no son tan bien recibidos por muchos. A través de estos, el Estado financia las diferentes actividades que realiza y que se centran, principalmente, en el desarrollo de la Nación y de sus habitantes. En Colombia, durante los últimos años, la carga tributaria para los contribuyentes ha ido en aumento.

Tras esos ajustes solicitados por el alto tribunal, la Dian no logró disponer del formulario mencionado con un tiempo prudencial previo a los vencimientos para el cumplimiento de la obligación de presentar la declaración anual consolidada del año gravable del 2023.

¿Qué pasará con las declaraciones?

Y agregó en su intervención: “Puede ser ilusoria, dadas las realidades políticas del Congreso de la República actual, porque no hablamos cómo se estimula que Colombia sea la potencia de energías limpias, cuya situación genera potencialmente, y América del Sur; hay un proyecto de interconexión de cables entre América del Sur y América del Norte”.

No obstante, lo particular de ese anunció del mandatario colombiano es que no reveló detalles del contenido de la nueva reforma tributaria y a qué grupos afectará el bolsillo.