Codirectora del Banco de la República hizo preocupante advertencia: “Colombia va a tener más impuestos”

Ante un panorama económico desafiante para el país, cada vez son más los retos que enfrenta el actual Gobierno para darle mayor estabilidad a las finanzas nacionales y eliminar la incertidumbre, que se apodera de los inversionistas y empresarios. Las tasas de interés elevadas, la inflación estancada y la tasa de desempleo al alza, son indicadores de que el futuro próximo no es tan prometedor en materia económica.

Aseguró además que actualmente Colombia recibe aproximadamente el 21% del PIB en impuestos y que el gran problema es evaluar quiénes deberán asumir esos nuevos impuestos. “Obviamente no queremos afectar al sector productivo y a las empresas que pagan y en eso Colombia ya tiene claro qué seguir”.

Banco de la República reveló por qué las tasas de interés bajaron solo 50 puntos

El consenso, no solo de los integrantes de la junta del Banco de la República, sino de los analistas, es que hay que seguir destorciendo la tendencia al alza de las tasas de interés. Sin embargo, de nuevo la decisión se quedó en que la mayoría no se lanza a votar por una cifra mayor, que ayude a reactivar la economía, ya que millones de colombianos prefieren mantener la cautela en el consumo, al igual que el Emisor también es cauto en no bajar tanto los intereses de los préstamos.