Atentos mensajeros y domiciliarios, trabajo sí hay: estas empresas tienen vacantes

Si cumples con los requisitos y crees que esta es la oportunidad que estás buscando, no dudes en postularte a nuestra vacante de domiciliario o escríbenos al número 3203056100-3222568934-3155503470 o envía tu hoja de vida al correo venecia@dominos.com.co o acércate directamente al punto de venta ubicado en la diagonal 48 sur N° 53_09 barrio Venecia.

Mínimo un año de experiencia, licencia A2, moto propia, cilindraje mayor a 125 cc, documentos al día del vehículo y no poseer multas en tránsito.

Contamos con una serie de beneficios que conocerías durante el proceso de evaluación. Te ofrecemos un contrato a término indefinido, con horarios de lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm; no te preocupes, si estudias podemos conversar sobre la jornada.

Horario: lunes a viernes de 8:00 am - 5:30 pm, sábados de 8:00 am - 11:00 am