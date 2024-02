Coca Cola abre nuevas ofertas de trabajo en Colombia: busca coordinadores, analistas y tecnólogos

4. Coordinador Route To Market

En Coca-Cola FEMSA Colombia, estamos buscando un/a coordinador/a de Route To Market, quien se encargará de entender la estrategia comercial de la compañía con el fin de diseñar, proponer y ejecutar nuevos modelos de venta más rentables, productivos y eficientes que permitan capitalizar las oportunidades del mercado colombiano. También, garantizar el funcionamiento y usabilidad de proyectos a nivel de indicadores y operatividad comercial que permitan el desarrollo óptimo y el seguimiento del día a día de nuestra fuerza de ventas.