“Habría un declive progresivo en la prestación de servicios de salud”: presidente de Sanitas sobre la crisis del sector

Juan Pablo Rueda asegura que lo del anuncio de Sanitas, unos meses atrás, no es un problema que solo estaba asumiendo esta EPS, es un problema que enfrentan muchas compañías del sector: insumos médicos, farmacias, empresas de tecnología, etcétera, a las que ya no les están pagando , y aunque las deudas ya están vencidas, pues todavía no tienen como resolverles el problema.

“ Desde septiembre ya no podemos atender nuestras obligaciones con la red, y ya los hospitales están en situaciones complejas, donde no tienen recursos para pagar sus nóminas, o para atender su operación ocurrente, y esto ya es muy cerca para que se vea que un paciente no reciba atención (...) cuándo no hay una respuesta del Gobierno, llega el punto en que se agotan las capacidades que tenga el sistema”, declaró Rueda en entrevista con SEMANA .

Empresarios apuestan a que no se llegará al “apagón”, pero si advierten como se sentiría la suspensión de servicios

“Yo no creo que haya un punto cero. Yo creo que habrá un declive progresivo, que es lo que está ocurriendo en este momento. No es que en un momento cero no se atiende a nadie más, es que progresivamente empiezan a haber dificultades. Yo ahí quiero decir que los actores del sector, tenemos un foco especial en la población particularmente vulnerable. Todos vamos a proteger los tratamientos en curso, vamos a hacer un énfasis particular en quienes están con una patología de alto riesgo, en un tratamiento de cáncer, y vamos a tratar de enfocarnos en mantener las mejores condiciones, pero, progresivamente, empezarán a haber desabastecimientos de medicamentos. Entonces progresivamente algunos pacientes no van a tener acceso a ese medicamento porque no está en el mercado. Alguna clínica, en alguna ciudad, fracasa en su operación, entonces esa clínica no va a estar disponible y toca remitir al paciente. No habría posibilidades de que se les diera atención (...) yo honestamente tengo fe que antes de llegar a ese punto, de manera generalizada, hay una respuesta del Gobierno”, detallo Rueda con SEMANA.