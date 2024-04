Los beneficios a los que se puede acceder por solicitar la factura electrónica en Colombia

De acuerdo con el artículo 6 de la Resolución 0042 del 2020, en Colombia deberán facturar electrónicamente las personas jurídicas, los responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), los responsables del impuesto nacional al consumo (INC), además de personas naturales que superen ingresos brutos de 3.500 UVT ($164.727.500 para 2024, teniendo en cuenta que el UVT es equivale a $47.65).

Beneficios de la Dian por solicitar factura electrónica: esto debe saber

Se trata de una deducción del 1% en el impuesto sobre la renta. Es decir, un contribuyente podrá restar el 1% del valor de las compras que realizó con factura electrónica. El único requisito es que no supere las 240 UVT, que para el 2024 son aproximadamente $10 millones de pesos.

Cuáles son los errores más comunes dentro de la facturación electrónica

Que no le cierren su empresa por errores en la facturación electrónica: esto es lo que debe saber

Es fundamental que las empresas no cometan el error de no entregar la factura electrónica y remitir al comprador a un correo. La factura electrónica debe llegar directamente al correo electrónico del comprador, por lo cual este no debe solicitarla a ningún correo adicional ni consultarla en otro lugar.