¿Cómo ahorrar al momento de comprar un celular nuevo? Expertos responden

La tecnología móvil avanza rápido y las personas, con cada vez más frecuencia, quieren tener las últimas tendencias. Los mercados ofrecen una gran variedad de smartphones y con ellos se suman nuevas optimizaciones tanto en sus procesadores como en cámaras y pantallas.

Según el más reciente informe de Dinámicas de compra en telecomunicaciones, publicado por Growth from Knowledge (GFK), el 41 % de colombianos compra o cambia su celular en un periodo menor a un año y el 47 % lo hace entre uno y dos años. De este modo, el sitio web de Android Ayuda dio a conocer algunas claves para ahorrar dinero a la hora de comprar un teléfono móvil.

Elegir un móvil libre: no se debe esperar a que el celular esté en condiciones inútiles para comprar uno nuevo, porque si esto pasa lo más probable es que se elija un teléfono en oferta y se estaría haciendo una mala inversión. Por lo general, estos celulares llevan muchos meses en el mercado y al financiarlo se pagará mucho más de lo que vale realmente el dispositivo. Android asegura que lo ideal es comprar un móvil libre en un momento del año en el que se tenga dinero disponible.

No comprar un celular costoso: un error en el que caen muchos usuarios es el de creer que por comprar un móvil de un alto costo van ahorrando dinero, porque consideran que ese móvil va a durar muchos más años que un celular más económico. Según Android Ayuda, esto es un error pues lo más probable es que una persona se canse de su celular en menos de dos años y si no es así, seguramente el nivel tecnológico del móvil haya quedado desfasado, por escasa memoria, por no ser capaz de ejecutar nuevas versiones del sistema operativo, etc.

Android Ayuda, recomienda elegir un móvil libre y un celular que se pueda cambiar en poco tiempo debido a los avances tecnologicos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Elegir un celular que se pueda cambiar con el tiempo: la manera en que avanza la tecnología es muy rápida y frecuente, por lo que al cabo de seis meses, las empresas tecnologías lanzan novedades avanzadas para los móviles. Por ejemplo, ahora se habla de las cámaras frontales duales. De este modo, pueden ser muchas las novedades que llegue en el término de un año, por lo que se recomienda calcular una inversión prudente para este producto y analizar los futuros avances de la tecnología móvil.

Vender el celular: por lo general, muchos usuarios no venden su anterior celular, por lo contrario, se lo dan a algún familiar, lo llegan a regalar e incluso lo guardan por si en algún momento lo llegan a necesitar, pero esto último ocasiona una pérdida de dinero. Lo más probable es que ese celular no se vuelva a utilizar y cada día que pase, se devalúe más. Por lo que expertos recomiendan venderlo lo más pronto que se pueda.

Ahora bien, es importante tener en cuenta algunas características a la hora de elegir un nuevo celular. Samsung, uno de los fabricadores de celulares más relevantes a nivel mundial, dio a conocer algunas recomendaciones para elegir de manera correcta un móvil que se adapte a las necesidades del comprador.