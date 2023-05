El motivo por el cual no es aconsejable utilizar la tarjeta de crédito para retirar efectivo de cajeros automáticos

Un adelanto de dinero en efectivo es un retiro de dinero en efectivo de su cuenta de tarjeta de crédito.

Básicamente, el usuario está tomando prestado contra la tarjeta de crédito para tener dinero en efectivo. Sin embargo, hay costos asociados al hacer un adelanto de dinero en efectivo con tarjeta de crédito y, en algunos casos, límites en las cantidades que se puede retirar.

Al respecto, Jason Gaughan, vicepresidente sénior de productos de tarjeta de crédito personal de Bank of America, se refirió a las consideraciones más importantes de los adelantos de dinero en efectivo con tarjeta de crédito.

“Digamos que usted va a su banco o a un cajero automático (ATM) y usa su tarjeta de crédito para retirar dinero. Aunque el proceso puede parecer similar al de retirar dinero con una tarjeta de débito, lo que en realidad está haciendo es tomar un adelanto de dinero en efectivo con su tarjeta de crédito”, dijo Jason Gaughan, vicepresidente sénior de productos de tarjeta de crédito personal de Bank of America.

“A diferencia de un retiro con tarjeta de débito, en el cual usted accede a sus propios fondos, con un adelanto de dinero en efectivo, la compañía de su tarjeta de crédito básicamente le está prestando dinero y cargándolo a su cuenta. El cargo seguramente le va a costar, ya que los adelantos de dinero en efectivo tienen por lo general un cargo por transacción y una tasa de porcentaje anual (APR) más alta. Además, por lo general hay un límite en la cantidad del adelanto de dinero en efectivo que puede recibir”, agregó.

Sin embargo, usar la tarjeta para dinero en efectivo no es el único tipo de adelanto de dinero en efectivo.

Algunas compañías de tarjetas de crédito envían a sus clientes cheques por correo. Estos cheques, conocidos como “cheques de conveniencia”, están vinculados a su cuenta. Si usted los deposita, la transacción se considera como un tipo de adelanto de dinero en efectivo, y está sujeta a la tasa APR de adelantos de dinero en efectivo. Además, también podría estar sujeto a cargos por transacción.

En ese sentido, los adelantos de dinero en efectivo pueden ser una fuente importante de fondos en una emergencia.

Aunque no es aconsejable usar adelantos de dinero en efectivo con regularidad, quizás los use si necesita dinero y no puede hacer un cargo a su tarjeta de crédito. Sin embargo, asegúrese siempre de considerar todas sus opciones según los costos.

Una buena idea es revisar el acuerdo de su tarjeta de crédito para asegurarse de conocer las reglas y los cargos. Estos son algunos de los costos que debe considerar:

Pagará un cargo por transacción por adelantos de dinero en efectivo con tarjeta de crédito.

La tasa APR de adelantos de dinero en efectivo con frecuencia es más alta que la tasa APR de compras con tarjeta de crédito.

Los adelantos de dinero en efectivo con frecuencia comienzan a acumular intereses al momento del retiro, es decir, no tienen periodo de gracia.

Es importante tener en cuenta que algunos cargos por transacción son un porcentaje del adelanto total. En este caso, podría limitar el cargo retirando únicamente lo que necesita. Otros cargos por transacción pueden ser una tasa fija o una combinación de una tasa fija y un porcentaje de la transacción.