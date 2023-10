Gobierno Petro dio la fecha de entrega del subsidio a comunidades wayuu, pese a decisión en contra de la Corte Constitucional

¿Cómo tramitar el pasaporte si no está uno de los padres?

En ese sentido, Sarabia explicó que el DPS focalizará a los nuevos beneficiarios, y la decisión no irá por la declaratoria de emergencia en el departamento.

Así mismo, la entidad lleva a cabo un ejercicio de tres semanas con las autoridades indígenas y el acompañamiento del Ministerio del Interior, para recoger los datos de todas las familias con niñas y niños en primera infancia y mujeres en estado de gestación, que todavía no están en la gran base de datos que elaboró para la focalización de este programa de emergencia.

“Las acciones que estamos adelantando en La Guajira para la recolección de información de las familias wayuu, desde las diferentes fuentes, fueron diseñadas e implementadas para ser utilizadas a largo plazo y no solo para la transferencia no condicionada que establece el decreto. Estas medidas nos han permitido avanzar en la construcción del modelo de focalización de población indígena para Renta Ciudadana, no solo en La Guajira, sino en todo el país”, añadió.