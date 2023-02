Inflación en Colombia: el CDT sería la mejor inversión en 2023. Esta es la rentabilidad

El 2023 comenzó con un elevado costo de vida, adquirir los bienes de primera necesidad se ha vuelto más costosos que incluso un año atrás, según como informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), solamente en enero la inflación fue del 1,78 %, que está arriba de lo proyectado por los analistas, quienes, según la encuesta mensual de expectativas del Banco de la República, esperaban una variación del 1,61 %.

Índice Precios al Consumidor en enero 2023 - Foto: Cortesía - Dane

La inflación de los últimos 12 meses quedó en 13,25 %, mientras que hace un año fue del 6,94 %. Ante este panorama son cada vez más los colombianos que buscan ahorrar dinero o invertir para tener su dinero seguro y adquirir rentabilidad. Lo cierto es que por esta época los llamados CDT han tomado mayor popularidad en el mercado, por el incremento de las tasas de interés por parte de la junta directiva del Banco de la República en su propósito de contener la inflación creciente.

La nueva subida en las tasas de interés, en 75 puntos básicos, que las lleva al 12,75 %. La medida, anunciada este viernes 27 de enero, es parte de la política monetaria que viene aplicando el Emisor desde hace más de un año, con el fin de hacer frente a la inflación que sigue en uno de sus puntos más altos, apretando cada vez más el bolsillo de los hogares, y actualmente se ubica en sus niveles más elevados del último siglo.

Junta directiva del Banco de la República - Foto: banco de la república

Según expertos, la rentabilidad de dichos productos es mayor y es una alternativa segura de inversión. Un sondeo realizado por La República reveló que los bancos con mayor rentabilidad efectiva anual son: Banco de Bogotá (16,9%); Banco Pichincha (16,1%); Credifinanciera (16,30%), Serfinanza (15,5%) y Banco W (15,5%).

Los consejos que de Andrés Moreno, experto en finanzas del país, principalmente son: “Lo primero es que para cubrir la inflación hay que invertir, por ejemplo en los Certificados de Depósito a Término Fijo, CDT, en los Fondos de Inversión de pensiones voluntarias y en los fondos de carteras colectivas, portafolios de renta fija, donde puedes tener tasas del 11% al 16%, que es por encima de la inflación, también concluyó que: “se puede cubrir de la inflación cubriendo algunos bienes, como finca raíz, pues se tienden a valorizar”.

Alternativas para cuidar el bolsillo y ahorrar en tiempos de inflación:

Por su parte, DataCrédito Experian realizó recomendaciones para que los colombianos continúen administrando adecuadamente los recursos y evitando cualquier mala decisión que afecte su salud financiera:

Hacer buen uso de las tarjetas de crédito: Las tarjetas de crédito deben ser aliadas de las finanzas y, no, por el contrario, una deuda que se salga de control. De esta manera, se recomienda hacer las compras en menor número de cuotas, para no tener cargue de intereses innecesarios, también no usar el cupo completo y hacer avances solamente cuando sea estrictamente necesario. Así mismo, revisar los estados de cuenta para hacer seguimiento a las compras realizadas y, en caso de alguna inconsistencia, generar el reporte de forma oportuna.

La cantidad de gente con acceso al menos a un producto financiero aumentó alrededor del 1 por ciento durante el primer trimestre de este año frente al trimestre anterior, llegando a un 91,2 por ciento de alcance en adultos colombianos. - Foto: iStock

No excederse con productos y/o créditos: Adquirir compromisos financieros acorde con los ingresos y capacidad de endeudamiento, es clave para no incurrir en demasiadas obligaciones que terminen por afectar las finanzas de cada persona. Procurar que las tarjetas de crédito y otras carteras no representen más del 30 % de los recursos con lo que mensualmente se disponen.

Ahorrar, tener un fondo de emergencias: Si se logró cubrir las deudas u obligaciones y además queda solvencia económica, se recomienda generar un ahorro. Guardar un porcentaje extra, en la cuenta de ahorro personal o en un CDT, podrá significar un recurso que pueda ser útil en una situación de emergencia, crisis, etc.

Conocer el historial crediticio: Es importante revisar con frecuencia la historia de crédito para tener un mayor control sobre la vida crediticia, de esta forma se garantiza que el titular de la información tenga certeza de que la información reportada es veraz y, en caso de identificar algún movimiento desconocido, generar alertas tempranas frente a posibles casos de fraude y/o suplantación.