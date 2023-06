Ojo: esto es lo primero que se tiene que hacer cuando se recibe el sueldo o la quincena

Es importante que no despilfarre el salario. Así puede sacarle el mayor provecho.

Uno de los factores que permiten robustecer su capital y acumular riqueza, sin duda alguna, es el manejo del dinero de forma eficiente.

Muchos de los millonarios que actualmente existen tal vez siguieron esa idea, de no dejar el dinero quieto en un banco o de gastarlo, sino mejor de invertirlo y obtener rendimientos.

Por ello, es importante implementar estas estrategias con sus ingresos. Es decir, con el valor que recibe mensual o quincenalmente por concepto de sueldo o salario. Eso le ayudará a no despilfarrar el dinero y obtener frutos más adelante.

Los salarios están alcanzando más, debido al efecto que causa la baja en la inflación. El empleo ha ido subiendo, aunque persiste la alta informalidad, algo que tendrá que abordar la reforma laboral en su segunda oportunidad, tras haber sido hundida en el Congreso. - Foto: Getty images

Qué debe hacer luego de que le paguen el sueldo

Es crucial que al recibir el sueldo inmediatamente lo divida. Esto asegurará que pueda cubrir lo esencial y tenga en la mente cuánto dinero puede gastar.

De acuerdo con el portal Cuida tu futuro, una de las reglas más convenientes para hacerlo es la del 50%, 40% y 10%. Esta establece que:

El 50%, es decir, la mitad, deben estar destinados para cubrir los gastos básicos como la alimentación, vivienda, salud, educación y pago de un crédito hipotecario.

El 40 %, que es poco menos de la mitad, debe ser gastado en artículos que se consideren no básicos, pero esenciales para el consumo, como la ropa, comida, restaurantes, entretenimiento. Estos gastos pueden variar cada mes y ser modificados para ahorrar.

Finalmente, el 10% restante debe ser para ahorro. Puede guardar esta porción de sus ingresos para hacer sus sueños financieros realidad, como comprar una casa, un carro o invertir en acciones.

Manos masculinas recogiendo billetes de 20000 pesos colombianos de una billetera en una oficina oscura - Foto: Getty Images/iStockphoto

Truco para ahorrar dinero si se gana un salario mínimo

Ahorrar dinero no es una tarea fácil. Aunque parezca sencillo, guardar una porción de sus ingresos, si estos dependen de una sola fuente, puede ser más complicado.

Una de las razones es que la mayoría de personas cuenta con diferentes deudas y otras necesidades que debe cubrir mensualmente. Muchas veces esos rubros absorben todo el salario y les imposibilita esta tarea.

El salario mínimo actual está en 1′160.000 pesos, cifra que, según miles de trabajadores, no alcanza para cubrir todos los gastos del mes. Pese a ello, existen algunos trucos para ir guardando de a poco y lograr sus objetivos financieros.

¿Cómo ahorrar si se gana un salario mínimo?

De acuerdo con el portal Clara.es, lo más importante para guardar una pequeña parte del salario es reducir algunos gastos y hacer recortes en varias cosas.

Los primeros y más relevantes son los gastos hormiga. Ojo con estas pequeñas compras que hace a diario, que parecen inofensivas, pero que en realidad suman bastante en su presupuesto diario. Un ejemplo es el café que compra todas las mañanas, que puede ser reemplazado por café que puede llevar en un termo desde casa u optar por el gratuito que se ofrecen en algunas oficinas.

Pensar en una mudanza también es clave para reducir gastos. Esto porque si encuentra un lugar con un empleo cerca, puede ahorrar gastos de gasolina, buses u otras formas de transportarse al trabajo. Puede hacerlo caminando o en bicicleta.

Revise qué suscripciones en plataformas de streaming está usando y cancele todas las que en realidad no utiliza o la que le deja más dudas por el contenido u otro factor.

Salario emocional - trabajadores - empleados felices - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los consejos es sobre la lista de mercado. Puede ahorrar si anota lo que en realidad necesita para su casa. Se debería despojar de comida chatarra y los vicios como los cigarrillos o el alcohol.

Un consejo clave para que no gaste dinero cuando vaya de compras a un supermercado, es que no lo haga cuando tenga hambre. Ir a mercar si no ha almorzado o si tiene el estómago vacío solo le hará comprar más de lo que realmente necesita.