Ahorrando sin límites: expertos comparten claves para lograrlo con un salario mínimo

No importa el monto que se guarde cada mes, lo que debe primar es que esta acción se convierta en un hábito.

Ahorrar es una meta que personas de todo el mundo suelen plantearse a corto, mediano o largo plazo. A propósito de que el año está por terminar, hay quienes buscan comenzar a convertir esta práctica financiera en un hábito para 2023, pues la situación económica actual ha permanecido en declive y eso implica tener más consciencia sobre el manejo del dinero.

Para convertir el ahorro en un hábito, lo primero que comparten los expertos de varias entidades bancarias es que el sujeto debe conocer sus ingresos. En Colombia, gran parte de la población sobrevive con un salario mínimo, el cual se determinó que a partir de enero de 2023 será de $ 1.160.000.

Con dicho monto, hay quienes deben cubrir alimentación, educación, vestuario y otras necesidades, razón por la cual hay un grupo de personas que automáticamente se aleja de la acumulación de dinero, puesto que lo que reciben, en algunos casos, no es suficiente.

Sin embargo, nunca es tarde para aprender sobre educación financiera; de hecho, la revista Forbes dice que estos conocimientos son fundamentales para la vida y es necesario hablar de la importancia de la moneda de cambio, sin importar la cantidad.

Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

En ese sentido, para llegar a invertir e incluso crear una empresa o negocio propio, el primer paso que cualquier emprendedor da es el del ahorro, ya que es la base del resto de maniobras económicas.

Si bien, un salario mínimo puede representar poco para ciertas personas, el portal web coopbueno.com consigna que nada es imposible, siempre y cuando se tenga la disposición ahorrativa. Además, si se tiene en cuenta los siguientes consejos, cualquiera puede llegar a tener un “colchón” que sirve para eventos futuros o emergencias inesperadas.

Algunos consejos para ahorrar con el salario mínimo

1. Apartar: por más mínima que sea la cantidad que se pueda guardar, al ser el ahorro un hábito, es necesario que la persona comience a empaparse con esta acción. Por ello, los especialistas recomiendan apartar una cantidad que se sepa que puede ser fija para cada mes. Luego de esto, pensar en los compromisos de pago como la renta, las facturas de servicios, entre otros.

2. No tener el dinero en casa: hay quienes no pueden tener dinero en físico, pues tienen el impulso de gastarlo. De acuerdo con Valora Analitik, lo mejor es colocar el salario en una cuenta de ahorros para evitar tentaciones innecesarias.

3. Ahorros solo para emergencias: desde el Banco de la República se menciona que la mejor estrategia para iniciar en el universo del ahorro es planteándose una meta por cumplir. Por lo general, una vivienda, la adquisición de un carro o la posibilidad de estudiar son los objetivos que más sobresalen.

Imagen de referencia. - Foto: Getty Images

No obstante, no todas las personas son iguales y eso significa que sus finanzas tampoco. En ese orden, a pesar de no tener un sueño por cumplir, para que el ahorro del salario sea efectivo, el consejo es darle uso a ese dinero acumulado únicamente en casos de emergencia.

4. Recortar gastos: esto no quiere decir dejar de consumir o convertirse en un denominado “tacaño compulsivo”, sino que la recomendación es realizar un presupuesto y dividir los gastos en las categorías de necesidad o entretenimiento, así la persona puede observar si le sobra o le falta algo de dinero al final del mes.

Luego de esto, lo más común es “recortar los gastos de entretenimiento, esto liberará un poco de dinero que puede llegar a ahorrar”, según Valora Analitik.

5. Tener paciencia: aunque suene innecesario, se debe tener en cuenta que el ahorro es un método que demanda paciencia. Para los conocedores del tema, esta virtud ha sido la guía de importantes empresarios e inversores.