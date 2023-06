¿Cómo son las finanzas de las nuevas generaciones y qué hacer para aprovecharlas mejor?

En un mundo cada vez más conectado y digitalizado, las nuevas generaciones están experimentando cambios significativos en su enfoque hacia las finanzas personales. Bank of America ha revelado que la generación Z y los millennials se destacan por su conciencia sobre la importancia del ahorro y la inversión, superando a las generaciones anteriores.

Según una encuesta realizada, siete de cada diez jóvenes consideran que la educación financiera es la materia más relevante que podrían recibir en la escuela. Esto demuestra una creciente preocupación por adquirir conocimientos sólidos en el ámbito financiero desde una edad temprana.

En la actualidad, se está produciendo un cambio de paradigma inversionista en el mundo financiero, especialmente en las economías emergentes. En América Latina, por ejemplo, se solía seguir un patrón de inversión vinculado al dólar estadounidense y a valores cotizados en las principales plazas financieras internacionales, como la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, el escenario está evolucionando. Según Marc Rufé, profesor de EAE Business School, la inversión en criptomonedas está ganando importancia, especialmente entre la gente joven. Aunque el año 2021 fue crítico para este producto financiero debido a las consecuencias económicas de la crisis del covid-19, se observó un aumento significativo de operaciones en toda la región, especialmente en economías con monedas muy devaluadas como Argentina, Chile y Venezuela. Incluso El Salvador adoptó una posición innovadora al establecer el bitcoin como moneda de curso legal.

A medida que las criptodivisas se expanden en la región, también está cambiando su público y su uso. Inicialmente, este producto estaba asociado a sectores de altos ingresos, perfiles jóvenes y alta tecnología. Sin embargo, actualmente los inversores de estratos bajos y medios representan el 68 % del total, mientras que los niveles socioeconómicos más altos el 32 % restante.

Además, la percepción de estos nuevos productos financieros está cambiando. Antes se utilizaban principalmente como un medio para atesorar dinero o especular, pero ahora las criptomonedas se están volviendo más populares como una forma de protegerse de la inflación y la devaluación de las monedas nacionales, así como para reducir los costos de las transacciones internacionales.

Según Rufé, este cambio de percepción se refleja en el hecho de que el 10 % de las pequeñas y medianas empresas (pyme) en la región ya aceptan las monedas digitales como método de pago, y otro 15 % se encuentra en proceso de adaptación y adopción de estas tecnologías.

Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de mejorar las finanzas personales y aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva realidad financiera? Estos son algunos consejos básicos a seguir, según los expertos:

El primer paso es establecer un presupuesto personalizado que se ajuste a las necesidades y estilo de vida. Este presupuesto debe tener en cuenta tanto los gastos habituales, como vivienda y alimentación, como los imprevistos. Además, es importante incluir una partida destinada al ahorro, lo cual permitirá incrementar el capital de manera sostenida con el tiempo.

Ampliar el conocimiento financiero es crucial para tomar decisiones informadas. No es necesario convertirse en un experto de la noche a la mañana, pero sí es recomendable familiarizarse con conceptos clave, como la inflación, los ciclos económicos y los tipos de interés. Contar con esta comprensión básica del funcionamiento del mercado financiero ayudará a gestionar las finanzas de manera más eficiente.

Evitar el endeudamiento innecesario es fundamental para mantener unas finanzas saludables. Es importante resistir la tentación de solicitar préstamos o créditos para adquirir cosas que no son esenciales o que no generarán un retorno de inversión adecuado en el futuro. Se recomienda que el total de las deudas no supere el 20 o 30 % de los ingresos disponibles. En caso de considerar un préstamo para emprender un negocio, es crucial adquirir conocimientos básicos sobre inversión antes de tomar esa decisión.

Por otra parte, adoptar una mentalidad de largo plazo es esencial para garantizar unas finanzas personales sólidas. El ahorro y la planificación estratégica son elementos fundamentales en este sentido. El ahorro se convierte en la base para construir una seguridad financiera duradera.

Si el objetivo es destinar los ahorros a inversiones, también es importante tener una perspectiva a largo plazo, lo cual permitirá tomar decisiones más acertadas y obtener mejores resultados en el futuro.

Administrar las finanzas personales de manera efectiva requiere de un enfoque disciplinado y consciente. Establecer un presupuesto personalizado, ampliar el conocimiento financiero, evitar el endeudamiento innecesario, adoptar una mentalidad de largo plazo y generar rendimientos a través de inversiones inteligentes son pasos fundamentales para asegurar una salud financiera sólida.

Con ideas adecuadas y la implementación de estos consejos, se puede mejorar la situación económica personal y alcanzar los objetivos financieros a largo plazo.