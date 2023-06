Truco para ahorrar dinero si se gana un salario mínimo

Ahorrar dinero no es una tarea fácil. Aunque parezca sencillo, guardar una porción de sus ingresos, si estos dependen de una sola fuente, puede ser más complicado.

Una de las razones es que la mayoría de personas cuenta con diferentes deudas y otras necesidades que debe cubrir mensualmente. Muchas veces esos rubros absorben todo el salario y les imposibilita esta tarea.

El salario mínimo actual está en 1′160.000 pesos, cifra que, según miles de trabajadores, no alcanza para cubrir todos los gastos del mes. Pese a ello, existen algunos trucos para ir guardando de a poco y lograr sus objetivos financieros.

Expertos aseguran que siempre será mejor ahorrar que endeudarse. - Foto: Getty Images

¿Cómo ahorrar si se gana un salario mínimo?

De acuerdo con el portal Clara.es, lo más importante para guardar una pequeña parte del salario es reducir algunos gastos y hacer recortes en varias cosas.

Los primeros y más importantes son los gastos hormiga. Ojo con estas pequeñas compras que hace a diario, que parecen inofensivas, pero que en realidad suman bastante en su presupuesto diario. Un ejemplo es el café que compra todas las mañanas, que puede ser reemplazado por café que puede llevar en un termo desde casa o optar por el gratuito que se ofrecen en algunas oficinas.

Pensar en una mudanza también es clave para reducir gastos. Esto porque si encuentra un lugar con un empleo cerca, puede ahorrar gastos de gasolina, buses o otras formas de transportarse al trabajo. Puede hacerlo caminando o en bicicleta.

Revise qué suscripciones en plataformas de streaming está usando y cancele todas las que en realidad no utiliza o la que le deja más dudas por el contenido u otro factor.

Otro de los consejos es sobre la lista de mercado. Puede ahorrar si anota lo que en realidad necesita para su casa. Se debería despojar de comida chatarra y los vicios como los cigarrillos o el alcohol.

Un consejo clave para que no gaste dinero cuando vaya de compras a un supermercado, es que no lo haga cuando tenga hambre. Ir a mercar si no ha almorzado o si tiene el estómago vacío solo le hará comprar más de lo que realmente necesita.

Préstamo bancario - Finanzas Personales - Ahorro - Foto: Getty Images

Recomendaciones financieras que debe seguir en caso de quedarse sin trabajo

En el día a día de las personas, la posibilidad de quedarse sin trabajo es una realidad que puede generar preocupación e incertidumbre. Ante esta situación, es fundamental estar preparado y tomar medidas para mantener la estabilidad financiera.

Actualmente, en Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más de 2,8 millones de colombianos se encuentran sin empleo. Esta es una realidad preocupante que afecta a diferentes sectores de la población, especialmente a los jóvenes.

La falta de oportunidades laborales y el impacto económico de la pandemia han incrementado los desafíos en el mercado laboral, generando una mayor necesidad de implementar estrategias financieras para enfrentar esta situación.

Ante este panorama, es fundamental que los ciudadanos estén preparados y adopten medidas para gestionar adecuadamente sus finanzas y asegurar su bienestar económico en tiempos de adversidad.

Elabora un presupuesto: ante la pérdida de empleo, es crucial tener un presupuesto detallado que refleje los ingresos y gastos mensuales. Es importante identificar los gastos esenciales, como vivienda, alimentos y servicios básicos, y reducir o eliminar los gastos no esenciales. Esto permitirá tener un panorama claro de la situación financiera y tomar decisiones informadas sobre cómo administrar los recursos disponibles.

Pesos colombianos de diferentes valores vistos desde arriba. - Foto: Getty Images

Prioriza los pagos: en caso de quedarse sin trabajo, es necesario priorizar el pago de las obligaciones más importantes. Esto incluye el alquiler o la hipoteca, servicios públicos y deudas pendientes. Si se presentan dificultades para cumplir con todos los pagos, es recomendable comunicarse con los acreedores para negociar opciones de pago o buscar alternativas que permitan mantener un equilibrio financiero.

Crea un fondo de emergencia: contar con un fondo de emergencia es fundamental para hacer frente a gastos inesperados o situaciones de dificultad financiera, como la pérdida de empleo. Si aún se cuenta con ingresos, se debe destinar una parte de ellos a este fondo. En caso de estar sin trabajo, se deben buscar formas de reducir gastos y ahorrar dinero gradualmente para crear este fondo de seguridad financiera.