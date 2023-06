Las desventajas de comprar un carro a crédito

Con el paso del tiempo y el aumento poblacional en varias ciudades del país, un carro se vuelve la mejor opción para transportarse, gracias a la comodidad y seguridad que aporta a quienes se movilizan.

En los últimos años, y luego de la pandemia, son más las personas que se han aventurado por comprar un carro nuevo, pues desean cumplir un sueño o simplemente suplir una necesidad de varios años.

Pese a ello, el escenario económico actual tanto nacional como internacionalmente no es favorable, por lo que adquirir un crédito por un monto tan elevado no significa más que pagar altos intereses.

Por eso es mejor pensarlo un poco y mirar cómo puede aventurarse en esta compra sin tener que pedir prestado todo el dinero al banco.

El rubro automotor se ha visto impulsado por la fortaleza del mercado laboral estadounidense, a pesar de incrementos en las tasas de interés que impactan en los créditos para la compra de vehículos. - Foto: Getty Images

Por qué no se debe comprar un carro a crédito

De acuerdo con el portal Tucochinito.com, una de las desventajas de adquirir un vehículo en esta modalidad es que el comprador terminará pagando más. Esto debido al cargo de los intereses de cada banco, que le pueden hacer pagar hasta el doble del precio del carro.

La depreciación del carro será más fuerte para quienes compran un carro por medio de un préstamo, pues la caída del valor comercial y la cantidad del pago por intereses le hará perder más dinero.

El portal precisa que la atadura a una mensualidad es uno de los problemas más molestos. Aunque puede pagar su deuda antes de tiempo, estará atado a un tiempo pactado en el crédito, que será de 12 meses a 60 meses.

Lo recomendable para no afectar sus finanzas y poder comprar el carro que quiere es considerar una cuota inicial alta. Por lo menos del 50% del valor del carro. Esto le permitirá ajustar la deuda a un plazo no mayor a los 3 años y no pagar tanto dinero por intereses.

Close-up on a salesman giving the keys to their new car to a happy couple at the dealership - car ownership concepts - Foto: Getty Images

¿Es mejor comprar un carro o una moto en Colombia?

Una de las compras que muchos colombianos hacen durante el comienzo de su vida adulta sin duda alguna es un carro o una moto. Este tipo de vehículos son muy preciados en el país, dada la complejidad del transporte público y los peligros que este representa para las personas.

Sin embargo, a la hora de elegir qué automotor es el más conveniente, muchos no saben si comprar un carro o una moto, pues no tienen una familia numerosa para transportar, pero tampoco son aficionados a los vehículos de dos ruedas.

Si usted solicitará un crédito, es mejor que sepa con seguridad cuál es el vehículo que mejor se adapta a sus necesidades, pero también a su presupuesto. Aquí le presentamos varios pros y contras:

Esta es una incógnita que no tiene una sola respuesta. Esto, debido a que cada persona tiene su carro o moto ideal o que se ajusta a sus necesidades.

Su precio de compra es mucho menor. Además, mantenerla no sale tan caro, pues los repuestos y mantenimientos son amigables con el bolsillo. Esto, exceptuando las motos de alto cilindraje o de lujo.

Entre los aspectos negativos de estos vehículos se encuentra la fragilidad de este y la poca protección y seguridad que ofrece tanto para el piloto como para su pasajero. Además, imposibilita transportar a más de dos personas. Quienes tienen hijos o quieren salir con su mascota, la tendrán más complicada.

Close up of a couple picking up their new car at the dealership - Foto: Getty Images

El clima puede jugarle en contra siempre, pues las lluvias le harán más complicada la conducción y lo pueden poner en riesgo o retrasarlo.

Pros y contras de una moto

De acuerdo con el portal Autofact.com, entre los aspectos positivos de las motos está un bajo consumo de combustible. También contaminan menos y tienen menos restricciones de circulación en las ciudades. En Bogotá, por ejemplo, no tienen pico y placa.

Otra de las ventajas más grandes son los tiempos de desplazamiento. Una moto puede llevarlo en menos tiempo de un lado a otro, pues puede circular con mayor facilidad en el tráfico, muy característico de ciudades como Bogotá.

Pros y contras de un carro

Según el portal carroya.com, los carros pueden ser un buen aliado cuando de seguridad se trata, pues su carrocería es mucho más robusta y pueden contar con mecanismos de seguridad pasiva y activa, como cinturones de seguridad, airbags y frenos ABS.

También podrá hacer trayectos más largos con mayor comodidad. Si planea viajar constantemente entre una ciudad y otra o quiere salir con su familia, el carro será la mejor alternativa. Puede llevar equipaje y a varios miembros de su familia.

Por su parte, la mayor desventaja de este tipo de vehículos son los costos. Esto porque cuentan con motores mucho más grandes que los de las motos. Por ello van a consumir más gasolina y a demandar mucho más dinero. Además, su cambio de aceite es más costoso, también el parqueadero y hasta mandarlo lavar sale más caro. También sus mantenimientos.