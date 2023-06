Pasos para saber si la licencia de conducción está vencida o activa

Es necesario advertir que, en caso de no renovar este documento durante el periodo establecido, el conductor puede ser sancionado con multas.

Durante estos meses los colombianos han acudido al llamado que ha realizado el Ministerio de Transporte para que renueven sus licencias de conducción a más tardar este 20 de junio, día en el que a más de cuatro millones de personas se les vence este documento.

Sin embargo, para poder renovar este documento, es necesario estar a paz y salvo en cuanto a multas y sanciones.

Hay algunos ciudadanos que aún desconocen si deben renovar este documento o si, por el contrario, su licencia continúa en vigencia.

Es necesario recordar que esta renovación va dirigida a aquellos que se vieron afectados por la Ley 2161 de 2021 (licencias que no tenían fecha de vencimiento, aparecían como indefinidas o con fecha de vencimiento entre el 1 y el 31 de enero de 2022), que deben renovar su licencia máximo este 20 de junio.

Así va la renovación de las licencias de conducción en Colombia. Foto: Guillermo Torres. - Foto: Guillermo Torres

Para poder verificar la validez de este documento es posible ingresar a la página oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y acceder al apartado ‘Consulta de Documento’, donde se puede verificar la hoja de vida del conductor, y verificando a partir de una serie de datos, si el estado de este documento es activo o en vencimiento.

Es necesario advertir que, en caso de no renovar este documento durante el periodo establecido, el conductor puede ser sancionado con multas, que pueden presentarse en dos casos concretos: no portar la licencia vigente y conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente.

En el primer caso, es decir, no portar la licencia vigente, se aplica una multa de ocho SMLDV, lo que equivale a 309.344 pesos en 2023. Esta infracción se sanciona con el comparendo B-01.

Evitar multas es clave en el manejo de las finanzas de los colombianos. - Foto: Secretaría de Movilidad

De esta forma, las entidades también han instado a la ciudadanía a estar atenta respecto a sus multas, tanto en concepto como en valor. Esto es debido a que en el territorio nacional se presentan casos similares a los presenciados en Bogotá, donde, de acuerdo con cifras de Bogotá Cómo Vamos, en la capital se imparten más de dos mil comparendos al día. De estas, una gran cantidad no es notificada a tiempo y el ciudadano no se entera de que fue castigado económicamente, por lo que la deuda no termina por ser saldada.

La seguridad vial se ha vuelto prioridad

Presentar los documentos requeridos en vigencia es de gran importancia, con el fin de preservar la seguridad vial y peatonal en el territorio colombiano, factor que ha tomado especial énfasis, a partir de los datos entregados por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante lo corrido del año 2022 en esta materia.

Si se conduce sin licencia, los ciudadanos se exponen a sanciones por parte de las autoridades de tránsito. - Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo a estos datos, el 42 % de los fallecidos durante el año pasado en siniestros viales no poseía licencia de conducción, lo que viene acompañado de un elemento incluso más preocupante: el hecho de que de ese porcentaje mencionado, solo el 20 % había recibido un comparendo por esta razón, por lo que llama la atención la reincidencia de esta falta.

Por otro lado, conducir sin haber obtenido la licencia correspondiente se considera una infracción más grave, en este caso la sanción implica una multa de 30 días de salario mínimo, lo que equivale a 1.160.000 pesos en 2023.

Esta infracción está catalogada como D.1 y se refiere a “guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente”. Además de la multa, si un conductor es sorprendido conduciendo sin licencia, su vehículo quedará inmovilizado en el lugar de los hechos hasta que una persona autorizada con licencia de conducción pueda recogerlo.