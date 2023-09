Tenga presente cuáles son las garantías a las que se tiene derecho cuando se compra vivienda

Muchas veces el sueño de comprar vivienda se puede volver una pesadilla, pues luego de mucho esfuerzo económico y una larga espera, entregan el inmueble y tiene varios detalles, o desperfectos, y por no reclamar, o no saber hacerlo, no le responden y le toca seguir gastando dinero, lo que puede generar mucho malestar.