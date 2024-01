Créditos se pondrán más baratos desde enero: tasa de usura registró bajonazo

Superfinanciera definió tasa de usura para enero del 2024

La SFC también publicó las tasas no certificadas por esa entidad, basadas en el interés bancario corriente, que es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorios y moratorios definidos en el código de comercios y para determinar los efectos que tiene la norma de usura en el código penal. Así quedaron las tasas no certificadas: