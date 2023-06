Declaración de renta: ¿Cuándo se cumple el último plazo del 2023?

Hay que tener en cuenta que la formalidad de presentar la declaración no quiere decir que se deba pagar el impuesto.

La declaración de renta es un documento en el que se especifican los ingresos, egresos e inversiones. De acuerdo con la Universidad Sergio Arboleda, esta se presenta ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Estado la utiliza para calcular si el contribuyente deberá pagar impuestos y de cuánto serían sus obligaciones.

De acuerdo con Javier Delgado, director del Departamento de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, explica que dicho impuesto fue diseñado para generar apoyo de acuerdo con una política de solidaridad hecha para cobijar a los colombianos de escasos recursos. También explica la manera de realizar la declaración.

Ya se acerca la fecha para hacer el respectivo registro que exige la DIAN. Sin embargo, aún hay muchos ciudadanos que no saben si deben presentar esta declaración y tampoco en qué fechas hay que hacerlo. Es preciso recordar que alguna irregularidad en este reporte o la no declaración tiene multas elevadas, por ello es mejor no exponerse.

La DIAN establece cada año ciertos topes para los declarantes de este impuesto. Estos son los definidos para este año:

Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2022 sea igual o superior a $171.018.000

Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $53.206.000

Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $53.206.000

Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $53.206.000

Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $53.206.000

- Foto: Getty Images/iStockphoto

Fechas para presentar declaración de renta en 2023

Para las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los plazos para la presentación de la declaración y el pago del Impuesto sobre la Renta y Complementario año gravable 2022 será en una sola cuota a partir del 9 de agosto y hasta el 19 de octubre de 2023. El trámite se hará de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT.

Respecto a los grandes contribuyentes, estos podrán pagar la declaración y pagar el impuesto en tres cuotas. La tercera será el próximo mes.

Pago primera cuota: Entre el 7 y el 20 de febrero de 2023.

Presentación de declaración y pago segunda cuota: Entre el 10 y el 21 de abril de 2023.

Pago tercera cuota: Entre el 7 y el 22 de junio de 2023.

Por su parte, las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como Grandes Contribuyentes, deberán realizar en dos cuotas iguales el pago del Impuesto sobre la Renta y Complementario año gravable 2022:

Presentación de declaración y pago de primera cuota: Del 10 de abril al 8 de mayo de 2023, teniendo presentes los dos últimos dígitos del NIT.

Pago segunda cuota: Del 7 al 21 de julio de 2023, teniendo en cuenta el último dígito del NIT.

Fachada edifico DIAN. - Foto: jeimi villamizar

Si tiene que declarar renta, algunos tips para tener en cuenta

Si está pensando en la declaración de renta, hay algunos tips que le pueden ayudar a sacarla adelante. Hay que tener en cuenta que muchos colombianos cometen errores involuntarios por desconocimiento al llenar los formularios en la declaración y, debido a esto, pueden verse involucrados en problemas o multas más adelante.

Sin embargo, con un buen asesoramiento y la guía de un experto, esos temas tributarios pueden convertirse en algo muy sencillo que pueden facilitar la vida.

En cuanto a quiénes deben declarar renta, Álvaro Galvis, gerente de Somos Dash, explicó que varía según las ganancias, salarios y patrimonio de una persona durante el año directamente anterior.

De acuerdo a esas cifras, se pone un tope en esa declaración que es establecida por la DIAN. Por ejemplo, los consumos mediante tarjeta de crédito exceden 1.400 UVT, es decir, $53.205.600; el patrimonio bruto en el último día del año excede los 4.500 UVT, es decir $171.018.000; los ingresos brutos son superiores a 1.400 UVT, o sea $205.600.

Así mismo, cuando las compras y consumos exceden 400 UVT, es decir, $53.205.600; o el valor total acumulado de sus consignaciones está por encima de 1.400 UVT, o sea $53.205.600.