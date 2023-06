Colombia es uno de los países con mayor número de ‘ninis’ a nivel internacional; esto dice la Ocde

Youth not in Employment, Education or Training



Türkiye🇹🇷: 28.7

Colombia🇨🇴: 27.1

Italy🇮🇹: 26

Costa Rica🇨🇷: 25.9

Chile🇨🇱: 23.4

Greece🇬🇷: 21.4

Mexico🇲🇽: 20.9

Spain🇪🇸: 19.4

USA🇺🇸: 16.3

France🇫🇷: 15.1

Canada🇨🇦: 13.7

UK🇬🇧: 11.8

Australia🇦🇺: 10.4

Norway🇳🇴: 8.4

Netherlands🇳🇱: 7.4