Colombia recibirá US$12 millones para la educación de niños migrantes en el país

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de Colombia para extender el estatus de protección temporal a personas venezolanas en Colombia, los niños y niñas continúan sin realizar su derecho humano a una educación de calidad. En 2021, la tasa de deserción fue de 3,62 % (3,2 % para niñas y 4,2 % para niños). La cifra casi se duplica para personas venezolanas al 6,4 % y alcanza el 17 % para los niños y niñas que padecen de desplazamientos internos.

ECW donará US$12 millones como apoyo a la educación de los niños y niñas migrantes en Colombia - Foto: Calatrava School

El Programa de resiliencia multianual de ECW en Colombia es entregado por UNICEF y el consorcio de ONG liderado por Save the Children, que incluye al Consejo Noruego para Refugiados, World Vision y Plan Internacional.

Por esta razón, la Directora Ejecutiva del Fondo la Educación No Puede Esperar (ECW, por sus siglas en inglés), Yasmine Sherif, anunció hoy que ECW tiene la intención de continuar expandiendo sus inversiones en Colombia. El apoyo de ECW al programa actual supera los US$ 12 millones, y ha asignado US$ 12 millones adicionales para la próxima fase de tres años que, una vez aprobada, traerá la inversión total en Colombia por más de US$ 28 millones.

Con una financiación total que supera los US$28 millones, ECW, el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en emergencias y crisis prolongadas, espera extender el Programa Multianual de Resiliencia en Colombia. - Foto: Getty Images

El nuevo programa se desarrollará durante el transcurso de 2023, en estrecha consulta con los socios y bajo el liderazgo del Gobierno de Colombia, y se presentará al Comité Ejecutivo de ECW para su aprobación final. El financiamiento de la subvención catalítica amplía el programa de resiliencia de varios años en apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Colombia para responder a las crisis interconectadas del conflicto, el desplazamiento forzado y el cambio climático, y aun así brindar una educación de calidad.

“El Gobierno Nacional busca coordinar esfuerzos entre varios sectores para fortalecer acciones que garanticen la protección y cuidado de las familias venezolanas, en especial de la niñez. Nuestro mayor desafío para la integración efectiva de esta población es garantizar la salud, la educación y la soberanía alimentaria de todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, con énfasis en aquellos en condiciones de vulnerabilidad”, dijo Aurora Vergara Figueroa, ministra de Educación de Colombia.

El programa ampliado promoverá el apoyo de Colombia a los niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela, las niñas y niños desplazados internos y las comunidades indígenas y afrocolombianas de acogida afectadas por estas crisis en curso. La inversión se alinea estrechamente con la estrategia de inclusión del Gobierno de Colombia y fortalecerá el sistema educativo a nivel nacional y en las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado.

El Gobierno de Colombia amplía su respuesta educativa a la crisis regional venezolana. - Foto: Semana

“Debemos actuar ahora para brindar a las niñas y los niños afectados por las crisis interconectadas de conflicto, desplazamiento, cambio climático, pobreza e inestabilidad la seguridad, la esperanza y la oportunidad de una educación de calidad. El Gobierno de Colombia ha tomado medidas notables para proporcionar a personas refugiadas y migrantes de Venezuela acceso a servicios esenciales que salvan vidas, como la educación. Al apoyar estos esfuerzos en el nexo humanitario-desarrollo-paz, estamos sentando las bases para construir un futuro más pacífico y próspero no solo para el pueblo de Colombia, sino también para los refugiados y migrantes de Venezuela sobre todo”, dijo Yasmine Sherif, Directora Ejecutiva de ECW.

La crisis regional de Venezuela ha desencadenado la segunda crisis de personas refugiadas más grande del mundo en la actualidad. Colombia alberga a 2,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos en necesidad de protección internacional, además de 5,6 millones de desplazados internos. Los pueblos indígenas y afrocolombianos, las niñas y los niños con discapacidad también suelen quedar rezagados.