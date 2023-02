Estos son los departamentos que crecieron en ventas, son los principales exportadores de bienes no mineros

El Ministerio de Comercio informó que los departamentos: Quindío, Tolima, Huila, Magdalena, Atlántico, Valle del Cauca, Bogotá y Cundinamarca representaron el 58,6 % de la canasta exportadora no minera de Colombia en 2022 y hacen parte de los 17 que más aportan a estas ventas.

Producción comercialización y exportacion de flores Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De hecho en meses pasados la cartera ya había anunciado las cifras positivas para Colombia en cuanto a las principales exportaciones de bienes no mineros. Entre enero y septiembre Colombia exportó a 16 países de la región US$6.225,6 millones en bienes no mineros.

Colombia exportó a 16 países de América Latina el 39,5 % de los bienes no minero energéticos que le vendió al mundo en septiembre, de acuerdo con un análisis de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con base en las cifras del DANE.

Esto quiere decir que a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela se exportaron US$722,9 millones. En volumen se vendieron a estos países 289.791,7 toneladas, un aumento del 3,1 %.

En este caso los ocho departamentos, además, tuvieron aumentos en sus ventas al exterior por encima del registrado por el país en esa clase de productos, pues mientras que las exportaciones colombianas de bienes no minero energéticos aumentaron el año pasado 18,8 % (llegaron a US$21.608 millones), estos registraron variaciones, cada uno, por encima de ese valor y en conjunto tuvieron un crecimiento del 27,4 % frente al 2021.

El análisis del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece que esas 8 regiones pasaron de exportar US$ 9.941 millones en productos del agro, agroindustriales e industriales en 2021, a US$ 12.661 millones en 2022. Y también aumentaron su participación en el portafolio de bienes no mineros del país: de representar el 54,6 % en 2021, pasaron al 58,6 % en 2022.

Venta de Caña de azúcar en la Calle de la Candelaria - Foto: Ruby Villarreal

En conjunto, los principales bienes exportados por estas regiones fueron café sin tostar; flores; puertas, ventanas y sus marcos; aceite de palma; banano; los demás azúcares y medicamentos para uso humano, entre otros.

“Uno de nuestros propósitos es trabajar en el fomento de la actividad exportadora en las regiones para mejorar el entorno de las cadenas productivas y la consolidación del comercio exterior”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero Suárez.

Por otra parte, luego de la apertura económica entre Colombia y Venezuela, el vecino país ha ido aumentando su participación en las exportaciones no minero energéticas de Colombia. De representar un año atrás el 1,6 % de esta clase de ventas y ocupar el puesto 17 en esta canasta, hoy representa el 2,7 % de estas exportaciones y ocupa el puesto 7 en este ranking.

Plantación de palma de aceite - Foto: Getty Images/iStockphoto

Hay que señalar que Colombia no ha dejado de exportarle a este mercado, lo ha hecho vía aérea, marítima y por La Guajira. Y desde el 26 de septiembre cuando se abrió el paso para carga por Norte de Santander, también le exporta por este paso.

Entre enero y septiembre de este año las exportaciones de bienes no mineros a Venezuela llegaron a US$438 millones para un crecimiento del 108,4 % con relación al mismo periodo del 2021.

Dulces, plásticos, abonos, aceites de palma y de soya, margarinas, productos laminados, productos de panadería compresas y acumuladores eléctricos, entre lo exportado.

Quindío, el de mayor crecimiento:

De estos 8 departamentos, que hacen parte del grupo de 17 que vendieron el 99,4 % de las exportaciones no mineras del país en 2022, el que mayor crecimiento registró en esta clase de ventas externas fue Quindío.

Pasó de venderle al mundo US$244 millones en 2021 a US$491 millones en 2022, es decir, un aumento del 100,8 %. El 95 % de las exportaciones que hizo este departamento correspondieron a café y crecieron 112,6 %.

También aportaron en este crecimiento las exportaciones de limón Tahití, que participó con el 1,1 % y aumentaron 77,4 %. Igualmente, están los insecticidas que, si bien participan solo con el 0,2 %, aumentaron 23,3 %.