MinCiencias dio a conocer importante inversión para Colombia y un programa de becas. ¿De qué se tratan?

El Ministerio hizo parte de la alianza con organizaciones internacionales, la cual lideró el concurso Fondo de Innovación 100K Strong in the Americas. Se darán 24 becas e incentivos económicos a 31 programas educativos.

Colombia recibirá incentivos económicos provenientes del exterior, para ciertos programas relacionados con equipos de investigación, al tiempo que habrá becas disponibles para estudiar por América.

El anuncio lo dio a conocer Partners of the Americas y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE. UU. En total, se habilitaron 24 becas en instituciones de educación superior de Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Aparte, varias instituciones recibirán incentivos económicos para sus equipos de investigación.

El Fondo de Innovación 100K Strong fue el concurso en el cual participaron y se eligieron las instituciones educativas que recibirán los apoyos económicos.

MinCiencias hizo parte de este anuncio, debido a que hizo parte de la alianza encargada de ofrecer las becas y los incentivos. También participaron el Fondo de Innovación 110K Strong in the Americas con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado del país norteamericano.

El objetivo de esta alianza radica en fomentar programas innovadores e inclusivos de capacitación e intercambio para estudiantes y docentes interesados en temas climáticos, de energía sostenible, transformación digital, salud, industrias creativas y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, por su sigla en inglés).

Además, fueron elegidos 31 programas provenientes de los países mencionados anteriormente para que los incentivos económicos se apliquen en sus respectivos equipos de investigación. Entre estos programas, hay 23 instituciones de educación superior en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia y universidades en 17 estados de Estados Unidos. Las becas se ejecutarán para el periodo 2023-2024.

Sergio Cristancho Marulanda, viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad en MinCiencias, estuvo presente en la conferencia en la que se dio el anuncio. Durante su intervención, afirmó que “Es un orgullo para nuestra entidad dar estos resultados de la convocatoria al Concurso de Subvenciones Andino-Estados Unidos del Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas. Con esta convocatoria el gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, trabaja para incrementar y promover la cooperación en ciencia y tecnología con Estados Unidos, para generar cada vez mayores oportunidades para el fomento de las vocaciones científicas y la cooperación entre los grupos de investigación de ambos países.”

Por otro lado, el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, resaltó que los resultados de la convocatoria demuestran el valor que tiene la cooperación entre América Latina y Estados Unidos, logrando el acceso de las nuevas generaciones a oportunidades educativas que les permitan abordar con una mirada inclusiva y sostenible los principales desafíos económicos y sociales de la región.

Ryan Rowlands, director de la Oficina de Diplomacia Pública en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., afirmó que “la iniciativa regional 100K Strong in the Americas aprovecha el poder de la educación para brindar oportunidades, transformar comunidades y estimular la prosperidad. Trabajando con equipos dedicados en las embajadas de EE. UU. y Partners of the Americas, junto con líderes de los sectores privado, público y académico, ampliamos alianzas interregionales resilientes e intercambios innovadores entre los Estados Unidos y América Latina que respaldan un hemisferio más verde, inclusivo y democrático”.

